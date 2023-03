Es muy común que cuando una persona es joven y recién está comenzando a ganar dinero no sepa cómo organizar estas finanzas y el dinero no rinda por no priorizar las necesidades principales y, seguro, se terminan gastando los ingresos en cosas que al final terminan pesando en el ahorro. En muchos de estos casos es porque aún están comenzando a conocer lo que es tener ingresos y seguro, aún no tienen una perspectiva de lo que quieren proyectar con su capital a futuro.

(Le puede interesar: Cómo comprar carro en Colombia con la regla 20/4/10 y no salir devorado por los intereses)

Según explicó al diario La República Clara Inés Guzmán, líder del programa de educación financiera de Old Mutual Colombia, son muy pocos los jóvenes que ahorran a mediano plazo, y generalmente lo hacen para proyectos de estudio o independizarse de su hogar familiar. Además, menciona que este tipo de población no suele contar con fondos de emergencias por alguna situación de emergencia, por lo que cuando ocurren suelen recurrir a préstamos que resultan casi imposibles de pagar.

“Uno de los errores más frecuentes que cometen los jóvenes a la hora de manejar las finanzas es que la mayoría de ellos no tiene objetivos claros y no han hecho una planeación financiera, por lo que no visualizan su vida a largo plazo”, agrega Guzmán para el medio de comunicación.

Por otro lado, la experta en finanzas también menciona en La República que los jóvenes suelen tener malos hábitos de ahorro y generalmente solo lo hacen para cortos plazos. “tienen déficit en el ahorro, muy pocos tienen este hábito y cuando lo hacen sus objetivos son a corto plazo para suplir sus necesidades más inmediatas como comprar un carro o hacer un viaje, entre otras”.

(Lea también: Alivios a deudas de impuestos en Bogotá: anuncian altos descuentos en pagos de intereses)

Por esta razón, BBVA Bancomer, según los citó el periódico El Tiempo, pone en evidencia cuáles son los errores más comunes de los jóvenes al manejar sus finanzas personales y, precisamente, mantenerse alejados de ellos para no terminar ahogados a fin de mes por la falta de dinero.

Errores que los jóvenes más comenten a la hora de manejar su dinero

Al gastar, como dijo la doctora Guzmán, los jóvenes piensan demasiado en el corto plazo. Es gratificante tener gustos en poco tiempo, pero también es crucial empezar a pensar en los proyectos que se tengan a largo plazo.

Uno de los peligros menos perceptibles pero que pueden ser el más peligrosos son esos pequeños gastos o también conocidos como hormiga. Este tipo de gasto consiste en uno pagar por cosas tan simples como una caja de chicles, una gaseosa o un paquete de papas. A la vista parecen inofensivos al no ser costosos, pero si se vuelve un hábito diario resulta siendo un total veneno para su bolsillo

Lee También