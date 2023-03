El pegamento Super Glue o Super Bonder es una solución popular para pegar objetos y materiales rotos de manera muy eficiente, pero a menudo puede ser un desastre si se derrama sobre la ropa.

Cuando esto sucede, el pegamento puede endurecerse y adherirse a la tela, causando manchas y dañando la prenda. Sin embargo, hay algunas técnicas que se pueden usar para eliminar el Super Glue de la ropa sin dañarla. En este artículo, te mostraremos cómo quitar el Super Glue de la ropa de forma segura y eficaz.

Tips para eliminar el Super Bonder de la ropa

Antes de intentar eliminar el Super Glue de la ropa, es importante que leas las instrucciones del producto para asegurarse de que la ropa no se dañe. Si no se especifica nada en la etiqueta, te recomendamos realizar una prueba de parche en una pequeña área oculta de la prenda para asegurar que no se dañe la tela. Una vez que lo hayas probado, es hora de empezar a eliminar el Super Glue de la ropa.

Truco con acetona

La acetona es un solvente que se utiliza comúnmente para disolver el pegamento. Para usar este método, coloca la prenda manchada sobre una superficie plana y agrega una pequeña cantidad de acetona directamente sobre la mancha de pegante. Usa un cepillo de dientes viejo o una esponja suave para frotar suavemente la mancha. A medida que la acetona disuelve el pegamento, el super bonder comenzará a desprenderse de la tela. Después de frotar durante unos minutos, lleva la prenda a la lavadora y lávala como de costumbre.

Truco con agua caliente y jabón

Este método es especialmente útil para manchas grandes. Primero, deja la prenda manchada en agua caliente durante 10 minutos para ablandar el pegamento. Luego, agrega una pequeña cantidad de jabón para platos sobre la mancha y frota suavemente con un cepillo de dientes viejo o una esponja suave. Sigue frotando hasta que la mancha se desprenda por completo. Cuando termines, lava la prenda en la lavadora como siempre lo haces.

Truco con aceite de coco

El aceite de coco es muy efectivo para eliminar el super bonder de la ropa. Para utilizar este método, coloca una pequeña cantidad de aceite de coco directamente sobre la mancha de pegamento y frota suavemente con un paño limpio y seco. El aceite de coco disuelve el pegamento, lo que permite que se desprenda de la tela. Cuando hayas terminado, lava la prenda en la lavadora.