La Contraloría General de la República hizo un análisis de la situación financiera de las EPS en Colombia y concluyó que de las 26 que reportaron información con corte a octubre de 2023, solo Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud, cumplen con los requisitos para operar en materia de solvencia económica.

(Lea también: Aportes a salud que hagan afiliados tendrían cambio (grande) por nueva reforma en Colombia)

El ente de control detalló que la deuda total de las 26 EPS con las IPS alcanza la suma de 11.3 billones de pesos. Nueva EPS es la cuarta entidad que más dinero les debe a las IPS, con un total de 900.000 millones y un déficit en sus reservas técnicas de 5,5 billones.

21 EPS, equivalentes al 80,7 %, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud, indicó la Contraloría.

Detalles del análisis de la CGR sobre la situación de cartera de 26 EPS: ✅Con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda de $25 billones. ✅16 EPS no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas. Más información: https://t.co/3zmCggiz4R pic.twitter.com/1hfEkuvYcd — Contraloría General (@CGR_Colombia) February 19, 2024

Esa irregularidad es suficiente para que el Gobierno Nacional, por la vía de la Superintendencia, intervenga y liquide a las EPS que no cumplen los requisitos, indicó Cambio.

De acuerdo con el medio citado, los líos financieros no necesariamente obedecen a corrupción o malos manejos, sino a un problema estructural porque el sistema de salud en Colombia gasta más de lo que recibe.

Qué pasa con EPS en Colombia, según Contraloría

EPS con indicador de liquidez satisfactorio

Alcanzan este indicador 10 EPS: Ferrocarriles Nacionales, Salud Bolívar, Fundación Salud Mía, Coosalud, Aliansalud, Capital Salud, Anas Wayuu EPSI, Salud Total EPS, Mutual Ser y Nueva EPS.

Llaman la atención la Nueva EPS y Salud Total, por cuanto, si bien tienen activos corrientes altos, sus pasivos también lo son, arrojando el indicador de liquidez levemente mayor a 1.

EPS en desequilibrio financiero

Las otras 16 EPS tienen su indicador de liquidez menor a 1, es decir que se encuentran en desequilibrio financiero. Se trata de: EPS Sura, EPS Familiar, Sanitas EPS, EPM Salud, Compensar, Comfenalco Valle, Dusakawi, Ecoopsos, Comfachocó, Capresoca EPS, Asmet Salud EPS, Emssanar, Famisanar, EPS SOS S.A., EPSI Mallamás y Pijaos Salud EPSI.

EPS que cumplen con el indicador de margen de solvencia

Son 11: Salud Bolívar, Fundación Salud Mía, EPM Salud, Coosalud, Aliansalud, Ferrocarriles Nacionales, Capital Salud, Mutual Ser, Anas Wayuu EPSI, Salud Total EPS y Nueva EPS. Son las mismas aseguradoras que presentan indicador de liquidez satisfactorio, lo que permite concluir que su situación financiera es satisfactoria y pueden garantizar la prestación del servicio de salud a sus afiliados.

EPS con indicador de margen de solvencia no satisfactorio

Son 15: EPS Sura, Sanitas EPS, Compensar, Capresoca, EPS Familiar, Comfachocó, Comfenalco Valle, Dusakawi, Famisanar, Ecoopsos, EPS SOS S.A., Asmet Salud, Emssanar, EPSI Mallamás y Pijaos Salud EPSI.

Lee También

El contralor, Carlos Mario Zuluaga, señaló que, frente a los recursos de UPC, el Gobierno se encuentra al día, no obstante haber reconocido una deuda por pagar de 3 billones de pesos a las EPS, por concepto de presupuestos máximos destinados para cubrir los servicios y tecnologías en salud, no financiados, con cargo a los recursos de la UPC y que en el marco del Auto 2881 de 2023, proferido por la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud debe proceder con el saneamiento estas deudas, a lo cual la CGR hará el seguimiento respectivo.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.