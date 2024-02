Por: VALORA ANALITIK

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia, aseguró en un evento público que las EPS del país van a poder contar, a final de mes, con los pagos que se adeudan a manos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo anterior pues han sido estas entidades las que han llamado la atención sobre lo que pueda llegar a pasar con la atención de los usuarios, dado que no existen los recursos suficientes para garantizar la correcta prestación de todos los servicios.

Vale recordar que, en días pasados, la Corte Constitucional le había pedido al gobierno del presidente Petro que cumpliera con las deudas que se tenían con las EPS en Colombia y que ponían en riesgo al sistema de salud nacional.

En su momento, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, había saludado el pronunciamiento pues se convertía en un espaldarazo y garantía de que era necesario contar con los recursos.

EPS en Colombia tendrán los recursos que requieren a fin de mes

“Esta orden es de la mayor relevancia porque durante los últimos meses hemos advertido los incumplimientos injustificados del Gobierno en el pago de los Presupuestos Máximos”, dijo el pasado 4 de febrero la dirigente gremial.

Luego de aseverar el ministro Jaramillo, quien irá a moción de censura, que se entrarían a saldar esas deudas, las EPS en Colombia no iban entonces a tener excusas para prestar los servicios que se requieren a manos de los colombianos.

“Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas que puedan tenerse en un momento dado con las EPS para que no digan que es que no se les ha pagado o que no están suministrando medicamentos porque no tienen recursos. No pueden seguir con el tema si les pagamos anticipados recursos”, aseguró Jaramillo.

Y es que el llamado de atención ha sido tal que, desde cierre del año pasado, se han lanzado alertas sobre el desabastecimiento de algunos medicamentos clave en tratamientos.

La discusión entre el gobierno del presidente Petro y las EPS en Colombia vuelve a darse a días de que el Congreso de la República retome la discusión de la reforma a la salud.

Proyecto de ley este que quiere cambiar el manejo de los recursos para quitárselos a las EPS y entregárselos a la Adres, lo que ha sido calificado por varios de los analistas locales como uno de los errores más complejos de las propuestas.

