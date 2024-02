Durante una audiencia pública sobre la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que se espera que para fin de mes se puedan saldar todas las deudas pendientes del Gobierno con las EPS.

Son $3 billones – dentro de las cuentas del Gobierno del presidente Petro – que se les dará a las EPS al finalizar febrero.

“Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas que puedan tenerse en un momento dado con las EPS para que no digan que es que no se les ha pagado o que no están suministrando medicamentos porque no tienen recursos. No pueden seguir con el tema si les pagamos anticipados recursos”, anunció el jefe de cartera.