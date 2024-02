Por: Andrea Castillo

Alexandra Suárez Pereira, una mujer de 45 años de edad, vive todo un drama luego de sufrir un mal procedimiento quirúrgico en el hospital universitario San Ignacio, en Bogotá, pues según denuncia su hija mayor, la paciente se sometió a una cirugía bariátrica conocida como Bypass para bajar de peso y evitar recibir un trasplante de cadera, pero la intervención no salió como esperaban.

Debido a las complicaciones de salud y una presunta mala praxis del doctor a cargo, la mujer empezó a presentar decaimiento y fuertes dolores, por lo que le comenzaron a suministrar opioides.

(Lea también: Joven de 18 años entró a un hospital por un dolor de estómago y murió)

A pesar de eso, la salud de Alexandra no mejoró y, por el contrario, generó una adición a estos medicamentos para el dolor, complicando cada día más su estado físico y mental.

Según los familiares de la mujer, ella lleva más de 6 años de luchando para recibir una atención digna, ya que luego de la intervención que prometía ayudarla, su calidad de vida se vio gravemente afectada.

Dicho tratamiento se llevó a cabo en 2016 y desde entonces la señora Alexandra vive con la pared abdominal abierta, con los intestinos afectados, 7 hernias y más de 30 comorbilidades, por lo que perdió la capacidad de caminar y valerse por sí sola.

Esta situación la ha llevado incluso a pensar en pedir la eutanasia, pues el dolor y el sufrimiento que ha visto en su familia por tantos años ha sido desgánate y frustrante.

Sin embargo, sus seres queridos no se dan por vencidos y siguen la batalla para que ella reciba una atención digna y pueda acompañarlos por muchos años más.

“Ella no tiene pared abdominal, tiene una malla y por eso le rogamos a Dios que no se vaya a ver afectada por ninguna de las 7 hernias que tiene, porque eso sería algo catastrófico… A ella nadie se atreve a reconstruir su pared abdominal por los riesgos que hay”, dijo Juliana Sanguino, hija de Alexandra.

Asimismo, la joven le contó a Pulzo en una entrevista que el doctor Gonzalo Moros, quien estuvo a cargo de la cirugía, fue destituido por razones administrativas del hospital y se conoció que también se vio involucrado en otro caso en que la paciente falleció, por lo que asegura que en el procedimiento de su mamá si hubo mala praxis, sin embargo, esto no se ha podido comprobar, ya que la Fiscalía General de la Nación afirma que el peritaje médico es muy costoso, por lo que su caso poco a poco ha sido dejado en el olvido.

(Vea también: Joven con fuerte dolor de estómago fue a urgencias en Bogotá y cayó en coma)

Además de eso, Pulzo conoció que el doctor que le practicó la cirugía a la mujer afectada luego de salir del hospital montó una clínica en Villavicencio y sigue haciendo Bypass.

Actualmente, la señora Alexandra se encuentra hospitalizada por una recaída y enfrenta un proceso de desintoxicación de los opioides. Además, hace poco salió de la UCI luego de que le hicieran otro mal procedimiento en el mismo hospital, pues le hicieron un TAG, y tuvo una complicada broncoaspiración.

Debido a esta situación, la hija de la mujer le contó a Pulzo que están en una pelea con la EPS Aliansalud y el hospital universitario San Ignacio para que la señora Alexandra al ser dada de alta reciba una atención especializada desde casa, es decir, un acompañamiento de 24 horas por parte de personal capacitado que le ayude a mejorar su calidad de vida.

“Ella ya no tiene dientes, tiene descalcificación, nutrición desbalanceada, tiene problemas de ansiedad… Estamos en una pelea con la clínica y con la EPS porque ya sea con culpa o sin culpa, la adicción de mi mamá se desarrolló por un mal tratamiento y necesitamos que ella tenga una atención integral porque nosotros como su familia no estamos capacitados para atenderla como lo necesita, además nosotros trabajamos para pagar los gastos médicos y no podemos estar con ella”, indicó la hija de la afectada a Pulzo.