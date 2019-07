En esa época, después de una denuncia por presunta violación que sufrió una mujer en uno de los parqueaderos del restaurante, en Chía, Jaramillo recibió miles de críticas en redes sociales e, incluso, lo catalogaron como machista por las siguientes palabras que dijo en una entrevista con Blu Radio:

“Estudiemos qué pasa con una niña de 20 años que llega con sus amigas, que es dejada por su padre a la buena de Dios. Llega vestida con un sobretodo y debajo tiene una minifalda, pues ¿a qué está jugando? Está bien, eso es natural. Para que ella después de expiar todos los pecados con el padre diga que la violaron”, dijo en la emisora.

Seis años después, Andrés Jaramillo señaló a Semana que su declaración sí fue un error y que, debido “a una especie de encerrona periodística” vivió grandes problemas personales y sociales.

“Se me vino el mundo encima, ni siquiera salía a la calle porque sentía un complejo o miedo; la frase fue espantosa. Ese periodista no llegó a mi profundidad de ser si no que agarró una frase y con eso me licuaron y me volvieron mierda, eso fue muy doloroso para mí”, dijo a la revista.