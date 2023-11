Hoy se llevó a cabo una rueda de prensa donde los gerentes de nueve reconocidos centros comerciales de la ciudad denunciaron presuntos abusos que estaría cometiendo la empresa Air-e.

Julieth Sandoval, vocera y gerente de Country Plaza, señaló que la empresa de energía habría instalado unos totalizadores en las partes externas de los centros comerciales y residenciales con el fin de verificar la totalidad del consumo de energía emitido.

Sin embargo, denuncia que los gerentes no fueron informados acerca de dichas instalaciones.

“El cuento comienza con la colocación de unos totalizadores en las partes externas de las copropiedades horizontales y centros comerciales y empresariales, dichos totalizadores los coloca Air-e con el fin de verificar la totalidad del consumo emitida por este instrumento, estos totalizadores no fueron informados a cada uno de las empresas y centro comerciales aquí representados , a ningún gerente se nos fue notificado, nosotros no teníamos conocimientos de estas acciones de parte de Air-e, nos nos convocaron, no nos dijeron cuanto estaba expidiendo dicho totalizador”, expresó la Gerente.

La gerente agregó que Air-e estaría cobrando unas supuestas perdidas de energía y por tal motivo ha suspendido en algunas ocasiones la energía en estos centros comerciales, afectando a más de 600 establecimientos.

Ante esto, los gerentes han presentado recursos de reclamos a la empresa de energía y hasta se han dirigido a la superintendencia de Servicios Públicos, entidad, señalan, que no los ha escuchado.

“Es preocupante, es triste que la Superintendencia de Servicios Públicos no nos de la cara, se encuentra en silencio, y no en silencio porque esté trabajando, en silencio porque no quieren hacer parte de este proceso, no quieren tomar partido. Es triste que estemos cada uno de nosotros con su equipo jurídico ha presentado reclamaciones, solicitudes, denuncias, videos, fotos y hasta el momento no nos han contestado. De manera personal he escrito a la cuenta de ‘X’ del doctor Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos, y a la fecha no nos ha contestado, es preocupante como estas situaciones de abuso de poder no tengamos un ente gubernamental nos respalde, nos sentimos solos”, agregó.