Se trata de la cadena de almacenes Pang Dong Lai, de Beijín (China), cuyo dueño tomó la decisión de que un trabajador no cumpla con su obligación si se siente triste, sin necesidad de pedir permiso.

Tal y como comentó el corresponsal de W Radio en el país asiático, la compañía estableció la medida bajó la figura de “licencias por insatisfacción”, con el objetivo de que si la persona está abrumada en el trabajo, puede tomarse un día libre para desconectarse y regresar con una mejor disposición.

“El señor dice, aquí la gente que venga y no esté feliz, no me sirve. No me produce. Hay que estar feliz”, comentó Julio Sánchez Cristo.