Las criptomonedas han tomado un gran protagonismo en la industria financiera. Pese a que, por ejemplo, el bitcóin tiene algunas desventajas, como su afectación al medio ambiente y la inestabilidad en sus precios, la moneda digital sigue aumentando su popularidad.

El papel de Elon Musk ha sido fundamental en ese impulso, ya que, en los últimos meses, el millonario se ha involucrado directamente con inversiones y también ha hecho varios comentarios en redes sociales, que han afectado a la moneda digital.

Algunos consideran contradictorio las publicaciones del magnate debido a que pareciera que, en momentos, estuviera a favor y, en otros, en contra de la criptomoneda.

Por ejemplo, en febrero, a través de su empresa Tesla Motors, Musk destinó 1.500 dólares en bitcoines y, semanas después, publicó en Twitter un comentario que hizo que el valor de la moneda bajara: “Parecen altos”, dijo el millonario. Después de que se popularizara ese tuit, el bitcóin pasó de una cotización de US$ 58.000 a US$ 46.000, explicó CNN. A continuación verá la publicación:

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Esas no han sido las únicas críticas del sudafricano a la moneda digital a la que invirtió. En diciembre de 2020, Musk dijo en redes sociales lo siguiente: “Bitcóin es casi tan mentira como las monedas fiduciarias”.

Bitcoin is almost as bs as fiat money — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Estas contradicciones han sido debatidas abiertamente y, por ejemplo, personajes, como Juanita Kremer, periodista especialista en tecnología, consideran que Musk es un visionario, que tiene mucho poder, pero hay que controlarlo.

Influencia de Elon Musk en el Dogecoin

Elon Musk no solo ha tenido influencia en el bitcóin, sino también en el dogecoin, una criptomoneda que nació como una broma y ahora es una de las más valiosas.

Varias publicaciones de Musk han afectado el valor de la moneda, como en diciembre de 2020, cuando escribió: “Solo una palabra: Doge”; según la revista Forbes, después de ese tuit, el precio del dogecoin aumentó más de un 20%.

No obstante, uno de los últimos comentarios fue este miércoles 28 de abril, en el que Musk dijo: “The Dogefather”. Posteriormente, el valor del degecoin pasó de US$ 0.25 a US$ 0.30 en menos de 15 minutos, según The Sun.