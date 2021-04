green

El bitcóin se ha convertido en una alternativa financiera, que, por ejemplo, cuenta con la participación de Elon Musk, quien hace unos meses invirtió 1.500 millones de dólares en la criptomoneda, involucrando directamente a su empresa Tesla Motors.

Sin embargo, los bitcoines no son respaldados por personas como Bill Gates, quien ha comentado algunas fallas que tiene la moneda digital, como el impacto negativo en el medio ambiente y su volatilidad.

Actualmente, según datos de CoinMarketCap, el bitcóin se posiciona en la primera ubicación de las monedas digitales más valiosas del mercado con un precio alrededor de los US$ 53.000, superando a otras criptomonedas, como el Ethereum o el Dogecoin (que nació como una broma).

Bitcóin contamina al medio ambiente

Como lo dijo Bill Gates en una entrevista con Andrew Sorkin, artículo publicado por The New York Times, el “bitcóin usa más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad”. El medio explicó que “las emisiones anuales de carbono de la electricidad generada para extraer y procesar la criptomoneda son iguales a la cantidad emitida por Nueva Zelanda o Argentina”.

Esta información también la compartió la BBC, que mostró que el bitcóin puede consumir niveles de energía parecidos a los que tienen Noruega, Ucrania, Suecia, Malasia, Vietnam y Polonia. Este gasto se produce por la gran cantidad de energía que requieren los servidores, que realizan una ardua tarea, explicó el medio británico.

Esta situación ha generado un conflicto entre las empresas, ya que las compañías están adoptando más el uso del bitcóin, pero también los accionistas e inversionistas están solicitando que se disminuya la huella de carbono.

La volatilidad del bitcóin

La criptomoneda constantemente sube y baja su precio, un riesgo que no todos pueden tomar. El mismo Bill Gates lo comentó, pero en otra entrevista con Bloomberg, en la que explicó que es diferente que la inversión la haga una persona con dinero a una que no cuente con varios recursos financieros: “Si tienen menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”.

Por ejemplo, tal y como lo dice CNN, el pasado viernes el “bitcóin cayó por debajo de US$ 50.000 por primera vez desde principios de marzo” debido al temor de que el gobierno de Estados Unidos aumente los impuestos.

Igualmente, The New York Times agregó que el bitcóin no tiene un valor intrínseco, que carece de un vínculo con la realidad, generando que sea “un activo cuyo precio es especulativo”.

Estafas que aprovechan la popularidad del bitcóin

Existen varios estafadores que están tomando ventaja de la revolución del bitcóin y están engañando a las personas a través de concursos o propaganda falsa; tal es el caso de un hombre que perdió US$ 560.000 por haber seguido las instrucciones de una cuenta falsa de Elon Musk.