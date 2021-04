El también empresario de Tesla Motors explicó que, en un futuro, es factible preservar las especies del planeta Tierra haciendo una vida “multiplanetaria”, esto refiriéndose a una posible extinción de ellas: “Puede llegar el día en el que algunas plantas y animales mueran en la Tierra, pero aún estén vivos en Marte”.

Este fue la publicación que hizo el millonario en su cuenta de Twitter:

If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars

En diciembre de 2020, Musk ya se había expresado sobre la posibilidad de llevar a la primera tripulación al planeta marciano, especificando que podría ser en 2024, “si hay suerte”, informó Xataka; además, las intenciones de Musk es poder transportar a los humanos a aquel planeta aproximadamente en diez años.

Por ahora, en Marte se siguen realizando pruebas para determinar si allí hubo vida alienígena; este lunes se presentó un hecho histórico, ya que el helicóptero Ingeunity logró realizar su primer vuelvo, enfrentándose a las condiciones de aquel planeta como su densidad en la atmósfera.

Seguramente faltarán varios años para comprobar si los pronósticos de Musk se cumplirán, pero, en estos momentos, su empresa SpaceX también se enfocará en el nuevo proyecto de la Nasa, debido a que recibió el anuncio de que será la encargada de llevar nuevamente a los astronautas la Luna, ganándole la adjudicación a la empresa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate se refirió al choque de un vehículo Tesla, en el que dos personas murieron. En el tuit, el sudafricano negó que los sistemas del piloto automático hayan sido los responsables del accidente: “Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado”.

Adicionalmente, Musk comentó que el piloto automático requería de que “las líneas de carril se encendieran” y la calle, por donde transitaba el carro, no las tenía. Esta fue la publicación que hizo el millonario en la red social:

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021