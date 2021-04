Un hombre llamado Christian, que se identifica como @tesla_master en Twitter, publicó la semana pasada un mensaje en el que aseguraba que si le dice “open butthole (abrir el trasero)” a los Tesla, el puerto de carga se abrirá.

Aunque el tuit no tuvo mayor difusión, sus seguidores que tenían un Tesla hicieron la prueba y rápidamente inundaron las redes con videos que demostraban que es verdadero y real que la obscena frase funciona en los carros inteligentes.

Thank you @elonmusk for continuing to overachieve on 3rd-grade level humor. We appreciate it! #OpenButthole #ItFartsAlso pic.twitter.com/lAJhCsKOFm

Los internautas y fanáticos de los carros producidos por Elon Musk subieron videos diciendo la grosera frase y detallaron que el comando de voz funciona en varios modelos, incluidos los Model S y Model 3 nuevos y antiguos.

Otros dueños de carros Tesla mostraron que el comando sí les funciona pero no con el compartimiento de la carga eléctrica, sino otros lugares como el baúl o la guantera.

So everyone’s trying out that “Open my Butthole” @Tesla voice command… so here’s what happens in my Model X…🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/odfEfAL3mP

— 🌮 TACOS + ⚡️TESLAS (AL) (@TacosandTeslas) April 13, 2021