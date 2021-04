El empresario expresó que solo se necesitarían 15 años para que se pueda ejecutar una iniciativa como esta: “Probablemente podríamos construir un parque jurásico si quisiéramos”, dijo en su cuenta de Twitter.

No obstante, Hodak agregó que los dinosaurios no serían genéticamente auténticos: “Con reproducción e ingeniería, obtendríamos nuevas especies exóticas”.

Esta fue la publicación que hizo el cofundador de Neuralink en su cuenta de Twitter:

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

Max Hodak no dio detalles sobre cómo sería la ejecución de esto, pero, en otro tuit, reafirmó su idea: “La biodiversidad es definitivamente valiosa; la conservación es importante y tiene sentido; pero, ¿por qué nos detenemos ahí y no tratamos de generar una diversidad novedosa de forma más intencionada?”.

A continuación verá el segundo tuit del empresario:

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity?

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021