Esta zona es conocida por ser el epicentro de numerosas organizaciones que se han destacado en el área de la tecnología y han adquirido renombre, como Google, Facebook y Apple.

Por eso, el banco de este conglomerado se había consolidado como un elemento clave dentro de las finanzas de incontables empresas estadounidenses, pero esto terminó el pasado viernes,10 de marzo, cuando anunciaron que habían quebrado.

El problema se desencadenó el miércoles, 8 de marzo, porque anunciaron la venta de innumerables valores con pérdidas y además, dijeron que se venderían $ 2.250 millones de dólares en nuevas acciones para subsanar las finanzas.

Estas decisiones causaron pánico entre los inversionistas, por lo que decidieron retirar su dinero del banco, haciendo que sus acciones se desplomaran en un 60 % después de alrededor de 24 horas.

La situación provocó el desplome de la entidad, la cual dio a conocer su estado luego de afrontar 48 horas de retiros masivos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre lo ocurrido e hizo un llamado a la calma en las declaraciones que dio durante la mañana del lunes, 13 de marzo.

Además, el mandatario también habló de la situación en su cuenta oficial de Twitter, en la cual mencionó lo siguiente:

Thanks to actions we’ve taken over the past few days to protect depositors from Silicon Valley and Signature Banks, Americans can have confidence that our system is safe.

People’s deposits will be there when they need them – at no cost to the taxpayer.

— President Biden (@POTUS) March 13, 2023