El pasado viernes se confirmó la quiebra del Silicon Valley Bank, el banco más importante para los emprendimientos y ‘startup’ del hemisferio occidental.

Los fondos de cientos de empresas quedaron congelados y desde ahora serán operados por el gobierno de Estados Unidos. Esa decisión afectó a compañías de todo el mundo, incluyendo algunas colombianas.

Esto dijo Torrenegra:

Silicon Valley Bank was the main bank for two of our companies, my personal savings, and my mortgage. This is how things unfolded for us:

Between 2013 and 2023, all good.

Thursday, 9 AM: in one chat with 200+ tech founders (most in the Bay Area), questions about SVB start to… https://t.co/RAB1XvslPE

— Alexander Torrenegra (@torrenegra) March 11, 2023