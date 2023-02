El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan, aseguró que no está contemplado a futuro comprar hidrocarburos (petróleo y gas) a Venezuela, por el momento.

En medio de la incertidumbre si Colombia importaría petróleo o gas de Venezuela para aumentar las reservas de estos energéticos en el país, como se había rumorado a finales de 2022, Kattan precisó que “en este momento no tenemos previsto absolutamente nada”.

De acuerdo con el directivo, Ecopetrol necesita importar hidrocarburos de Venezuela, además, destacó que hay unas sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) que “son muy complejas para la empresa y no podríamos tomar ese riesgo de ninguna manera”.

Sobre la información conocida de los estudios y análisis que estaba adelantando Ecopetrol con Venezuela, Saúl Kattan indicó que lo que ha hecho la compañía es algo similar a como lo ha manejado Chevron u otras petroleras en el mundo.

“Estamos aplicando a unos permisos con la OFAC, donde nos permitan hacer negocios con Venezuela, esos están en trámite. No sabemos si puedan durar meses o años; no tenemos la certeza de eso”, manifestó el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Y resaltó que en el momento en que la compañía y la Junta tengan noticias al respecto “evaluaremos si hay algún negocio interesante para Ecopetrol. Pero no se sacaron esos permisos con una intención puntual de un negocio puntual porque no lo existe”.

Como se sabe, en la actualidad la producción de petróleo diaria de Ecopetrol es cercana a los 760.000 barriles; sin embargo, la nueva meta que se trazó el presidente de la Junta Directiva es llegar a producir, nuevamente, un millón de barriles por día, como ocurría en más o menos en 2014.

De acuerdo con Saúl Kattan, en aproximadamente tres años, Ecopetrol debería estar produciendo estos niveles de crudo por día. Al mismo tiempo, el directivo enfatizó en que continuar con el uso de hidrocarburos será clave para la transición energética, pero con un mayor impulso de energías limpias.

A lo que se le apunta es que se sigua explorando y explotando los hidrocarburos de Ecopetrol, pero ir reduciendo paulatinamente su porcentaje de participación, reemplazado así por las energías renovables.

Para Kattan es clave trabajar desde varios frentes si lo que se quiere es que Colombia alcance y complete la transición energética.

“Tenemos un número importante de contratos de exploración con un potencial muy grande, lo vemos en la Costa Caribe, en el off shore, donde tenemos unos contratos muy interesantes. Sin embargo, he dicho que el Gobierno no puede estar completamente cerrado a los contratos de exploración, se deben revisar por parte de ellos los estudios que correspondan”, precisó Kattan.