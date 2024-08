El director del DNP, Alexánder López Maya, entregó esa cifra al revelar que evaluó el Sistema General de Regalías (SGR) y encontró que esos recursos están comprometidos a través de 2.094 proyectos que tienen contratos suspendidos o se ha vencido su programación.

(Vea también: Gustavo Petro pide proteger los recursos de regalías y de la paz: “Se robaron la plata”)

Según el funcionario, en el diagnóstico encontraron que “las irregularidades eran pasadas por alto sin importar que miles de colombianos en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos“. Además, para dimensionar el problema, el director expresó:

El presidente Gustavo Petro pidió investigar lo que considera un desfalco a la Nación:

Dijo también que una de las consecuencias más graves es que se ha debilitado la autonomía de los entes territoriales, porque se resignaron a no ejecutar directamente sus recursos de regalías por desconocer cómo estructurar y llevar a cabo diferentes proyectos de inversión.

(Vea también: ¿Más agua para Bogotá?: Cundinamarca encontró cómo cerrar la llave de la capital)



Según la información, entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de 68,54 billones de pesos; 55 % de esos recursos fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así “los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Ese dinero quedó en 19.393 proyectos, de los que se han terminado 12.106. Mientras que hay 656 proyectos por 2,3 billones de pesos, pero están sin contratar y otros 6.631 están en ejecución.

Sin embargo, no es tan cierto que esos más de 12.000 ya estén terminados tal como se registraron, pues hay 277 en los que el avance físico de la obra no supera el 85 % y otros 58 que no se concluyeron porque las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.