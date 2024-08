La joya se halló en Botsuana, primer productor africano de este tipo de piedras preciosas, anunció en un comunicado la compañía minera canadiense que explota esa región.

El diamante, encontrado en la mina de Karowe en el noreste del país, es “uno de los mayores diamantes en bruto jamás descubiertos”, señaló la sociedad Lucara en un comunicado.

Así luce el diamante hallado en Botsuana:

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company’s Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d

— Botswana (@Botswana) August 22, 2024