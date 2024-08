El candidato republicano destacó su plataforma de criptomonedas, a la que presentó como una alternativa a las ofertas de los bancos e instituciones financieras en esa nación.

“Los estadounidenses son exprimidos por los grandes bancos y las élites financieras desde hace demasiado tiempo”, escribió el candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano en la red X y en su red social Truth Social. “Es tiempo de que resistamos, juntos”, añadió.

Vea también: La estrategia económica de Kamala Harris para EE. UU. y sus diferencias con la de Trump

Sin embargo, Trump no dio muchos detalles sobre el proyecto que trama, llamado The DeFiant Ones.

Desfavorable durante su presidencia a las criptomonedas, a las que llegó a calificar de “estafa”, Trump cambió radicalmente de posición al punto de defenderlas ahora.

Durante una importante conferencia del sector a fines de julio en Nashville (Tennessee), el promotor inmobiliario prometió que en caso de volver a ser elegido para la Casa Blanca sería “el presidente proinnovación y probitcóin que Estados Unidos necesita”.

El gobierno de Joe Biden es considerado partidario de regular el sector, línea que podría seguir la candidata demócrata Kamala Harris.

La plataforma prometida por Trump se apoyará en las finanzas descentralizadas o DeFi, que permiten obviar intermediarios como un banco para efectuar transacciones con terceros.

Donald Trump dejó fuertes palabras hacia Kamala Harris

Trump afirmó el pasado miércoles que millones de puestos de trabajo “desaparecerán de la noche a la mañana” si Kamala Harris gana las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre.

“Los ahorros de toda su vida desaparecerán por completo”, dijo el candidato republicano en el museo de la aviación de Asheboro (Carolina del Norte), con el ruido de varios aviones de guerra como telón de fondo.

