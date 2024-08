El expresidente Donald Trump regresó a X con un video promocionando su candidatura para volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. “Me quieren quitar mi libertad porque nunca dejaré que les quiten la suya”, expresó el republicano.

Este regreso sucede casi un año después de que el hoy candidato abandonara la red social. Su última publicación en ella había sido el 24 de agosto de 2024, cuando posteó su foto policial, la cual acompañó con la frase: “Interferencia electoral. Nunca te rindas”, además de un link a su sitio web oficial.

En el video publicado este lunes 12 de agosto, horas antes de la entrevista que oficiará el multimillonario Elon Musk con Donald Trump, se muestra al candidato presidencial como una víctima de persecución política, emitiendo videos y telenoticiarios del juicio que le fue realizado por falsificación de documentos el pasado mes de julio.

“Nunca pensé que algo así pasaría en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender ferozmente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla… Me quieren quitar mi libertad porque nunca dejaré que les quiten la suya, me quieren silenciar porque nunca dejaré que los silencien a ustedes. No vienen por mí, vienen por ustedes y yo solo estoy en su camino, pero nunca seré movido”, sentenció el exmandatario.