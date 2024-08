Escrito por:

El músico francés Woodkid denuncia la utilización de una de sus canciones, “Run Boy Run”, por Donald Trump en un video de campaña. No es la primera vez que el ex presidente, candidato a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, utiliza una canción sin permiso del artista.

Por Loubna Anaki, corresponsal de RFI en Nueva York

En la canción Run Boy Run de Woodkid aparece la voz de Donald Trump, tomada de uno de sus discursos. En concreto, se escucha su famoso eslogan “Make America great again”. En el video aparecen imágenes del ex presidente, aviones de combate, militares, extractos de mítines, migrantes agolpados en la frontera sur de Estados Unidos, manifestaciones antivacunas… Una recopilación de dos minutos utilizada como vIdeo de campaña por Donald Trump, que se presenta a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Woodkid insiste en que nunca estuvo de acuerdo con que su música se utilizara de esta manera

El artista publicó este mensaje en sus redes sociales: “Una vez más, nunca di permiso para que mi música fuera utilizada en este vídeo por Donald Trump”. Woodkid señala que la canción es un himno LGBT+, lo que implica que es lo opuesto a las creencias de Donald Trump, que aboga por políticas ultraconservadoras. Es más, es probable que Donald Trump no sepa de qué trata realmente la canción.

En su mensaje, el artista dice “una vez más”, porque este vídeo de Donald Trump no es nuevo: el republicano lo publicó hace unos meses. Woodkid lo había criticado, pero eso no impidió que Donald Trump volviera a colgar el mismo vídeo estos días.

Donald Trump ya ha utilizado canciones sin autorización

Es ya una costumbre. No es ni mucho menos la primera vez que Donald Trump o su equipo utilizan canciones o música sin autorización. Incluso hay una página de Wikipedia en la que se enumeran todos los artistas que han tenido que pedir al republicano que retire o deje de utilizar su música, entre ellos Rihanna, Pharrell Williams, Elton John y Earth Wind and Fire. Algunos incluso emprendieron acciones legales. Todos ellos explicaron que no querían que su música se asociara con Donald Trump y su movimiento.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.