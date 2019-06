Los denunciantes aseguran que han sido víctimas de maltrato (y racismo) por parte de Leyva Páez y de incumplimientos con dinero luego de la prestación de servicios en varios eventos que organiza su compañía.

“Trabajar con Ricardo Leyva fue el infierno en la tierra, es una persona súper grosera, agresiva, irrespetuosa. Un día llegó a la oficina y me pidió algo que no tenía y comenzó a decirme que era una hijue$%#”: afirmó la empresaria Melissa Martínez, citada por La W , que asegura también que Leyva solo le pagó la mitad de lo que acordaron prestar servicios de mercadeo y publicidad.

Otra denuncia que cita ese mismo medio radial la hizo un empresario que llamaron Diego (para reservar su identidad), que aseguró que Juan Camilo Velásquez Leyva, sobrino de Ricardo Leyva, ha incumplido en varias oportunidades con la empresa 100 % Colombiana de Eventos.

“Nosotros le pusimos un equipo de 7 personas a Ricardo Leyva para hacer la campaña de comunicación del concierto Miguel Bosé, Juanes y Sebastián Yatra, en Bogotá, Medellín y Cali (…) dos personas del equipo me renunciaron por falta de respeto. Al día de hoy, (Ricardo) me quedó debiendo 10 millones de pesos”, afirmó Diego.

Otro denunciante más es Felipe Nieto, que asegura que trabajó con Leyva en una estrategia de redes sociales para un concierto en octubre del año pasado y hasta el día de hoy no le han terminado de pagar todo el dinero.

Ante las denuncias, Ricardo Leyva emitió un comunicado, replicado por La W, en el que asegura lo siguiente:

“El mundo de los negocios implica riesgos, de ganancias o pérdidas. Las circunstancias económicas del país no solo me han llevado a mí, sino a otras empresas a afrontar momentos difíciles, la vida conlleva a una serie de retos, de generar empresa y de generar empleo con resultados inciertos, obrando siempre con buena fe. En los últimos negocios las cosas no han salido como se esperaban, pero seguimos adelante a pesar de las dificultades”.