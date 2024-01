En las últimas horas Dentix se ha vuelto tendencia en redes por cuenta de las denuncias de varios extrabajadores de la compañía.

Aseguran que sus liquidaciones nunca se pagaron, que sufrieron errores en la nómina y que en algunos casos les descontaban la salud, pero los pagos no iban las EPS.

Estefany González, una joven que trabajó como recepcionista en la empresa, contó cómo se dio cuenta por las malas que Dentix no había pagado lo debido ante la entidad de salud a la que ella se afilió.

“Fui por urgencias convencida que la empresa estaba haciendo mis aportes a salud y me encontré con la noticia de que estaba suspendida. Debían dos meses de EPS y le escribí a mi jefe, lo único que me dijo es que tocaba esperar a recursos humanos. Me tocó ir a una droguería y automedicarme, yo decidí renunciar por eso, y también estoy esperando el pago de la liquidación y el último pago del sueldo que trabajé para ellos”, apuntó la mujer en W Radio.

Lo que muchos no saben es que Dentix, si bien tiene una enorme presencia en Colombia, en realidad pertenece a una compañía española y su origen es de esa nación.

Dentix fue fundada en 2001 por el odontólogo y empresario español Ángel Lorenzo. Esta empresa con presencia en varias partes del mundo fue comprada en 2015 por la firma española Evolvere Capital, dirigida por el empresario Francisco Díaz.

Dentix, bajo la mira por indemnizaciones mal hechas

Varios extrabajadores señalaron que la empresa tiene muchas irregularidades y que en algunos casos se dedicaron a planes de pago que no están contemplados por las leyes colombianas.

“Dentix Colombia estableció un acuerdo de pago impuesto, no me notificaron ni socializaron, solamente decían que iban a pagar a cuotas. No les importa tutelas, ni derechos de petición, decían que iban a pagar 500.000 pesos a cuotas, pero tampoco lo cumplieron. Hay personas que todavía esperan los pagos de octubre, noviembre y diciembre. No responden los chats, mensajes y nosotros solicitamos que nos respondan”, dijo en W Radio Leonardo Guardo, otro extrabajador de la compañía.

Desde esa cadena radial señalaron que Dentix no se ha pronunciado ante las acusaciones hechas por varios extrabajadores que todavía esperan que les paguen lo suyo.

