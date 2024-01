Avianca es una de las empresas con más reconocimiento en el país, ya que miles de usuarios viajan en sus aviones mensualmente debido a que tiene rutas hasta los principales destinos tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, con los cambios que ha hecho en los últimos meses para recortar gastos y que los tiquetes sean, según ellos, “más baratos”, los usuarios se han quejado por la falta de espacio en las sillas, lo costoso que es llevar una maleta extra y demás.

Independientemente de eso, Avianca recibió un importante reconocimiento en el que superó a otras aerolíneas que son reconocidas mundialmente, como es el caso de Qatar Airways y Delta, entre otros.

Según los resultados de un estudio de Cirium, la empresa de análisis de aviación que estudia datos de más de 35 millones de vuelos al año, la aerolínea colombiana es la que más puntual en todo el mundo.

✈️🏅 Cirium unveils the highly anticipated 2023 On-Time Performance Review and award winners! Let’s celebrate the accomplishments of the leading #airlines and #airports: https://t.co/c57uwDKyCs#2023CiriumOTP #OnTimePerformance #AirlineOperations #travel #aviation pic.twitter.com/EO3a4IBlZ1

— Cirium (@cirium) January 2, 2024