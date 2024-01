En el ojo del huracán se encuentra la clínica odontológica Dentix, pues un grupo de exempleados han venido denunciando varias irregularidades e incumplimientos en el pago de sus liquidaciones y de seguro social, pese a haberse retirado de la compañía desde hace algunos meses, según informó W Radio.

Las irregularidades vienen incluso desde octubre de 2022, cuando se conoció un caso de un exempleado que expuso inconsistencias en los pagos de sus honorarios; sin embargo, no tuvo la repercusión que se esperaba. Ahora, con el aumento de los afectos, la clínica Dentix ya está en la lupa del Ministerio de Trabajo, pues la congresista María Fernanda Carrascal remitió el proceso luego de escuchar a varios extrabajadores.

Hace unas semanas remití formalmente a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control del @MintrabajoCol el caso de la empresa @Dentix_Colombia que presuntamente ha vulnerado de forma sistemática los derechos laborales y de la seguridad social a través de: 1⃣Tardanza en la… https://t.co/rtrQYs9Kym — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 4, 2024

Cuáles son los problemas de Dentix con sus extrabajadores

En la emisora habló Estefany González, quien trabajó por varios años como recepcionista. La mujer expuso que lo que la llevó a renunciar fue un día en el que estuvo enferma, acudió a la clínica y se encontró con la sorpresa de que no la atendieron por falta de pago.

“Fui por urgencias convencida que la empresa estaba haciendo mis aportes a salud y me encontré con la noticia de que estaba suspendida. Debían dos meses de EPS y le escribí a mi jefe, lo único que me dijo es que tocaba esperar a recursos humanos. Me tocó ir a una droguería y automedicarme, yo decidí renunciar por eso y también estoy esperando el pago de la liquidación y el último pago del sueldo que trabajé para ellos”, señaló.

Leonardo Guardo, otro exempleado de Dentix y quien trabajó por 4 años, aseguró en la cadena radial que la empresa autoritariamente decidió hacer un acuerdo de pago con él sin consultarle y hasta el momento no le ha respondido por su liquidación.

“Dentix Colombia estableció un acuerdo de pago impuesto, no me notificaron ni socializaron, solamente decían que iban a pagar a cuotas. No les importa tutelas, ni derechos de petición, decían que iban a pagar 500.000 pesos a cuotas, pero tampoco lo cumplieron. Hay personas que todavía esperan los pagos de octubre, noviembre y diciembre. No responden los chats, mensajes y nosotros solicitamos que nos respondan”, expresó.

Dentix no se ha pronunciado sobre esta delicada situación y, según La República, la clínica es un negocio nacional, luego de la quiebra de la casa matriz en 2020 y tras la absorción de Evolvere Capital, que ahora figura como los dueños de este centro odontológico, que tendría más de 74.000 pacientes para 2021.

