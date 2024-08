Desde agosto (y hasta octubre) en Colombia se lleva a cabo el periodo para presentar la declaración de renta ante la Dian.

El no adelantar ese trámite puede causarle fuertes multas, pero el escenario es aún peor en caso de que usted no solo declare renta sino que además deba pagar el impuesto a la renta y no lo haga (quienes reciben más ingresos, según los cálculos de la Dian, declaran y también pagan renta).

(Vea también: Lanzan nueva advertencia por trámite (complejo) para miles: Dian lo vigilará bastante).

Pulzo habló con Jorge Alexánder Jaramillo, asesor contable para empresas en sector público y privado, especialista en derecho tributario y aduanero de la Universidad Católica, quien explicó lo grave que puede llegar a ser evadir ese pago del impuesto a la renta.

El experto detalló que además de pagar la cifra estipulada por el impuesto de renta, las multas por no hacerlo a tiempo suman intereses con el tiempo, al punto de acumularse hasta el 100 % del gravamen. Es decir, usted puede terminar pagando dos veces el impuesto a la renta (el inicial, establecido por la Dian, y el acumulado, por los intereses de la multa).

“Si el impuesto a cargo es de 10 millones de pesos, pero usted lo paga a 3 años, eso le daría más en intereses. Por eso, el castigo máximo es de 100 % del valor del impuesto”, detalló Jaramillo en Pulzo.

Asimismo, el experto dio las ganancias aproximadas que harían a una persona declarar renta y las que además lo pondrían a pagar impuesto a la renta (las cifras son aproximaciones, ya que hay variables de muchos tipos).

“Hay un aproximado. Más o menos, las personas con ingresos mensuales de 4,9 millones de pesos deben declarar renta. Y, más o menos, dependiendo de la depuración particular, las personas por encima de los 6 millones de pesos [mensuales] deben hacer el pago de impuesto a la renta”, añadió en Pulzo.

Declaración de renta y movimiento que afecta a muchos sin saberlo

Los movimientos bancarios hacen parte de las cifras que la Dian analiza y se incluyen en la declaración de renta. Si usted transfiere sumas grandes, así sea entre cuentas a su nombre, la Dian las toma como transacciones diferentes.

“Si yo pasé mi plata de mi cuenta de Bancolombia a mi cuenta de Davivienda, eso es un movimiento bancario”, agregó el experto en Pulzo.

“Fácilmente se da que tengo 30 millones de pesos, pero los moví dos o tres veces por x o y razón. Pagué algo y me lo devolvieron, sencillamente la moví. Eso automáticamente lo reportan como movimientos que suman y dan 60 o 90 millones de pesos. Cualquier transferencia que haga, cuenta como movimiento financiero“, sentenció Jaramillo en diálogo con Pulzo.

