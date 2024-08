Y es que las cuentas de Nequi, Daviplata, Dale y otras plataformas funcionan como las cuentas de ahorros bancarias tradicionales, y por lo mismo no exime a sus usuarios de las responsabilidades fiscales.

(Vea también: Bancolombia explica cobro de entre $ 6.000 y $ 14.000 para miles: será por algo crucial)

Esto no significa que todos los clientes de estas entidades digitales deben hacer el trámite frente a la Dian, pero los usuarios que hacen transferencias entre sus propias cuentas (por ejemplo, que se envían plata de Bancolombia a Nequi), sí deben tener en cuenta que este proceso los puede llevar a declarar.

Cómo saber si tengo que declarar renta por Nequi o Daviplata

La Dian señala que se debe declarar renta si recibió por esas plataformas o hizo transferencias (durante todo el año) por un monto igual o superior a 59’377.000 pesos, cifra correspondiente a 1.400 UVT; es decir, casi 4’900.000 pesos al mes.

Lee También

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, apodado ‘Mr. Taxes’, también aclaró el tema en una entrevista pasada con RCN Radio:

“Si ha hecho muchas transacciones en esas plataformas puede que tenga que declarar, pero no quiere decir que tiene que pagar. Por ejemplo, mucha gente dice: ‘El mismo millón me lo pasé entre Nequi y Daviplata mil veces al mes, ¿entonces ahora me toca pagar por ingresos de 1.000 millones al mes?’ No, tiene que declarar y al declarar va a decir: ‘Estoy en la inmunda’, entonces no, no le toca pagar”, explicó Reyes.

(Vea también: ¿Cuál es la edad mínima para abrir Nequi en Colombia? No son 18 años)

Estos movimientos bancarios deben ser del año anterior (2023), por lo que si las transacciones se dieron en 2024, lo más probable es que tenga que declarar renta en 2025.

Cuándo se tiene que declarar renta

El calendario para hacer este trámite comienza el 12 de agosto y termina el 24 de octubre. El día en el que los ciudadanos deben presentar su declaración se determina según los últimos dígitos de su cédula o NIT, tal y como se aprecia en esta imagen:

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.