Vélez, CEO de Nubank, fue el invitado estelar a Latam Fintech Market, evento donde se reunieron algunos de los gerentes de las empresas financieras más importantes de Colombia y la región.

Allí, el banquero contó cuáles fueron los consejos cruciales que le ayudaron a edificar al gigante de las finanzas que actualmente se posiciona como uno de los bancos más grandes de Latinoamérica.

Paradójicamente, Vélez resaltó que el mejor y peor consejo que le dieron en sus inicios fue muy parecido.

“Cuando empecé a socializar la idea de Nubank, hablé con 28 CEO de bancos en Brasil. Los 28 me dijeron que estaba loco, que no tenía contactos en Brasil, que los reguladores no me iban a dejar. El consejo fue que no lo haga. Uno tiene que escuchar activamente y obtener la información valiosa. Construir argumentos para refutar esas visiones. Así invalidé muchos argumentos”, añadió Vélez.

“El mejor consejo fue parecido. Me dijeron: ‘no tiene contactos en Brasil, pero eso significa que puede rodearse de gente que lo llene y le dé el conocimiento que usted no tiene’. Haber sido extranjero me permitió ver todo con nuevos ojos. Había un infinito número de oportunidades. Era una industria que no había sido reimaginada”, reflexionó el reconocido empresario.

El empresario, actualmente el hombre más rico de Colombia, ahondó en el modelo de negocio de Nubank y el éxito que ha tenido en la región latinoamericana.

David Vélez habla de criptomonedas y su relación con la banca

El banquero hizo referencia a las criptomonedas y cómo estas nuevas tecnologías son determinantes para las finanzas del futuro en nuestro país.

“Todavía es una tecnología que los ‘early adopters’ están utilizando. Menos del 10 % de la población entiende esta tecnología y nuestra visión es que el futuro de servicios locales irá coexistiendo con las criptomonedas y habrá interconexión entre sistemas, siempre de bajo costo y eficientes para una gran parte de la población global“, destacó el empresario.

“Nuestra gran hipótesis como empresa ha sido que cuando hay varias alternativas, el consumidor va a preferir al que le cobre menos y al que lo trate mejor. La tarea es tratar mejor al cliente. Muchos bancos no han podido mejorar las condiciones de sus clientes“, señaló.

“Hay oportunidad de traer mejores condiciones y servicios. El 98 % de clientes aún va a una sucursal bancaria. Es como cuando la gente iba a Blockbuster para alquilar una película. Eso ahora es inimaginable con ofertas como Netflix, que son digitales“, expresó el banquero.

CEO de Nubank explica por qué banco no tiene oficinas

Vélez destacó que mantener sucursales físicas es muy caro y por eso su entidad financiera tiene como fin destinar esos recursos a las ganancias de sus clientes.

“Eso es caro, es caro tener sucursales, hay costos de seguridad, a los bancos entran y los asaltan. ¿Quién paga el costo de esa infraestructura? Todos nosotros. Lo que nos ahorramos en esa infraestructura es pasado al usuario“, afirmó el empresario.

Asimismo, fue tajante con la realidad de las finanzas en el país y el problema de las tasas de usura. “Hoy estamos operando con un freno de mano, la tasa de usura es un freno de mano. Lleva a que la gente termine en el mercado informal y pagando de más. Es como esas estanterías vacías de la Unión Soviética, donde uno entraba y no había nada. Hoy los colombianos entran y ven estanterías vacías. Ni en Brasil o México hay tasas de usura”, concluyó Vélez.

