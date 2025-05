Un reciente informe internacional evidencia cómo se lleva a cabo el pago de impuestos por parte de los trabajadores promedio en países de la OCDE. Los números son más que contundentes.

Según esta organización, en Colombia quienes ganan un salario promedio no pagan impuesto de renta (0 %), al igual que en Costa Rica. En contraste, en Dinamarca el pago es del 35,4 %, mientras que el promedio entre los 38 países de la OCDE es del 13,4 %.

Otros países como Chile y México tienen tasas del 0,2 % y 9,8 %, respectivamente en esa materia, resalta el informe citado por El Tiempo.

Por otro lado, el Banco Mundial dio cifras recientes que sorprenden en nuestro país. Esa organización prevé que el precio del café arábico podría subir más del 50 % en 2025, aunque se espera una caída del 15 % en 2026 debido al aumento en la producción colombiana.

En cuanto a alimentos importados, Colombia adquiere casi todo su maíz amarillo y blanco de EE. UU., cebada de Argentina, trigo de Canadá y avena de Chile.

Finalmente, una encuesta de la OIT indica que el 49 % de los migrantes que trabajan en plataformas digitales en Latinoamérica son venezolanos. También se destacan migrantes de Colombia (7 %) y Argentina (6 %), concentrados principalmente en Chile.

Por qué en Colombia se pagan tantos impuestos y comparación con otros países

En Colombia, muchos ciudadanos sienten que pagan demasiados impuestos, y esta percepción tiene varias razones estructurales y sociales que se entrelazan con la realidad económica del país. En primer lugar, aunque los trabajadores promedio que ganan el salario medio no pagan impuesto de renta —como señala la OCDE—, existe una fuerte carga tributaria indirecta que afecta a todos, sin importar su nivel de ingresos. Impuestos como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que tiene una tarifa general del 19 %, encarecen bienes y servicios esenciales, afectando proporcionalmente más a las personas de bajos recursos, ya que destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo básico. Esta situación hace que incluso quienes no tributan formalmente en renta, sí se sientan muy afectados por el peso fiscal en su vida cotidiana.

Por otra parte, el sistema tributario colombiano está altamente concentrado en unos pocos contribuyentes formales, ya que una gran parte de la economía funciona de manera informal. Esta informalidad obliga al Estado a exigir mayores recursos de los que sí están dentro del sistema, principalmente asalariados, empresas registradas y grandes contribuyentes. El resultado es una carga fiscal desigual, donde los mismos sectores terminan aportando una y otra vez al financiamiento del Estado, generando un sentimiento de injusticia fiscal y saturación.

Además, el sistema tributario colombiano es complejo, ineficiente y con una estructura poco progresiva. Existen numerosos impuestos nacionales, departamentales y municipales que se superponen, generando una sensación de duplicidad y falta de claridad. Esto no solo genera costos administrativos altos, sino que también da pie a la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, muchos beneficios tributarios están dirigidos a sectores con mayor capacidad económica, lo que debilita aún más la equidad del sistema. A pesar de las múltiples reformas tributarias que se han implementado, muchas de ellas se han enfocado más en aumentar la recaudación inmediata que en corregir las deficiencias estructurales.

Por último, existe una profunda desconfianza en la forma como se administra el dinero público. Casos de corrupción, ineficiencia y derroche han erosionado la credibilidad de los ciudadanos en el uso que se le da a sus impuestos. Cuando las personas no perciben un retorno claro en términos de salud, educación, infraestructura o seguridad, se refuerza la idea de que el sistema es inequitativo y que el esfuerzo tributario no se traduce en bienestar. Por estas razones, aunque algunos sectores no paguen impuesto de renta, el ciudadano promedio en Colombia tiene la percepción —y en parte la realidad— de que paga muchos impuestos sin recibir lo justo a cambio.

