Viajar a Europa es uno de los sueños en común que tienen miles de colombianos interesados en conocer la Torre Eiffel, París; el Coliseo de Roma, Italia; la Acrópolis de Atenas, Grecia; entre otros tantos destinos que fascinan a más de uno.

Desde hace años, los países pertenecientes a la Unión Europea, no exigen visados de turista a los ciudadanos de Colombia que deseen transitar por el espacio Schengen, que se compone por más de 20 naciones, solo se requiere presentar el pasaporte vigente, de acuerdo con la Delegación de la Unión Europea en Colombia.

Requisitos para viajar a Europa

Por medio de diferentes canales, la Unión Europea informa los requerimientos que debe presentar un colombiano ante las autoridades migratorias de los países; por lo tanto, planee su visita con antelación y no olvide ningún documento importante:

Pasaporte físico o electrónico vigente, con fecha de vencimiento superar a tres meses de la finalización de la estadía.

con fecha de vencimiento superar a tres meses de la finalización de la estadía. Tiquete ida y vuelta con un tiempo máximo de 90 días. En el caso de que desee ahorrar dinero, le recomendamos comprar los boletos con varios meses de anterioridad.

con un tiempo máximo de 90 días. En el caso de que desee ahorrar dinero, le recomendamos comprar los boletos con varios meses de anterioridad. Si se alojará en una residencia privada de familiares o amigos, debe presentar un formulario o un documento que acredite su invitación. Para obtenerlo, puede verificar en la Embajada del país a visitar.

Para obtenerlo, puede verificar en la Embajada del país a visitar. Si se hospedará en un hotel, presente a las autoridades los comprobantes de las reservas.

Demuestre que tiene los recursos económicos suficientes para el viaje; por ende, deberá contar con 50 a 100 euros por día, es decir, más de 200 mil pesos colombianos.

es decir, más de 200 mil pesos colombianos. Tener seguro médico de 30 mil euros o casi 129 millones de pesos colombianos, en caso de accidente o emergencia.

Países europeos a los que puede ingresar con el pasaporte

Lo invitamos a tomar nota para que tenga en el radar los países a los que puede ingresar únicamente presentando el pasaporte, recuerde que esto es en calidad de turismo, visitas familiares o estudio y formación cortos:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Además, no puede trabajar o ejercer ninguna actividad que le genere ingresos; en caso de que desee laborar en alguno de estos países europeos de forma legal, es necesario tramitar una visa especial.

¿Cuánto tiempo puede estar en la Unión Europea con pasaporte?

El plazo máximo permitido es de 90 días o tres meses para estar en alguno de los países de la Unión Europea, según lo informado por esta Delegación en Colombia; no obstante, si necesita permanecer por más tiempo, tendrá que solicitar un visado nacional ante la Embajada del país correspondiente.

Adicional, durante su estadía, las autoridades recomiendan que lleve consigo el pasaporte porque se lo pueden pedir en cualquier momento.

Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes – ETIAS

Si viajará a Europa en 2024, recuerde que le pedirán, además del pasaporte, una autorización de viaje para ingresar a la mayoría de naciones, llamado ETIAS. Esto aún no está vigente y falta por definirse la fecha; así que no caiga en estafas y no le dé dinero a terceras personas.

