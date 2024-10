Por: El Colombiano

No es un secreto para nadie (en Colombia y hasta en el mundo) que la fiesta en Medellín es buena; este auge se debe a que la ciudad ha sido inmortalizada en canciones de reconocidos artistas del género urbano. Esa es una de las razones por las que los turistas desean venir: quieren vivir una noche de bares y discotecas, pero ¿cuánto le puede costar la rumba?

Tratar de dar una noción a la anterior incógnita es tarea de este texto. Hay que tener presente que la ciudad cuenta con varios sectores que albergan el entretenimiento nocturno; de hecho, Asobares calcula que Medellín puede contar hasta con 3.000 establecimientos (entre bares y gastrobares), pero nos enfocaremos en tres zonas: Provenza, La 70 y La 33. Esto porque El Colombiano, medio aliado de Pulzo, encontró que presentan una diferencia en los precios que manejan y la idea es brindarle al lector tres opciones para su bolsillo.

Solo para tener una noción de la diferencia de los precios, mientras una botella de tequila Don Julio 70 cuesta alrededor de $ 650.000 en La 33, en Provenza puede alcanzar precios de hasta $ 1 millón.

Provenza

Actualmente es una de las zonas más populares y vibrantes de Medellín. Considerada por muchos como la zona rosa por excelencia, y que ha tomado fuerza por las menciones de artistas del género urbano como Karol G y, también, por la promoción de reconocidos ‘influencers’.

Según Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Medellín, Provenza aprovechó parte de los clientes que se retiraron del Parque Lleras, que antes era la zona rosa más popular de la ciudad. “Diferentes problemáticas tomaron ventaja en el Parque Lleras; fue el hecho de que muchos empresarios abandonaron la zona y le abrieron la puerta a la llegada de empresarios extranjeros y locales que no tuvieron prácticas adecuadas”, comentó Valenzuela.

Empresarios de Provenza destacaron que el sector cuenta con buena seguridad y una organización empresarial que protege la zona de conflictos sociales y que tiene filtros para prevenirlos. Sebastián Peláez, del gastrobar Mistura, cree que la ventaja del sector obedece a la oferta en ritmos musicales: “hay de todo un poquito”.

El Colombiano encontró que una botella de tequila puede costar en promedio $ 350.000; es quizá de los costos que tiene mayor variación dada la cantidad de marcas que hay en el mercado, con referencias como Don Julio 70 y Don Julio 1942, que pueden llegar a costar hasta $ 1 millón en algunos establecimientos.

Al tratarse de un lugar más exclusivo, hay negocios que no comercializan cerveza nacional, solo importada como Stella Artois y Corona, que rondan entre los $ 20.000 y los $ 22.000. No obstante, sí venden Pilsen y Club Colombia, con precios promedio de $ 15.000. Las botellas de guaro y de ron alcanzan un promedio entre $ 185.000 y $ 250.000, según sitios consultados por este diario.

La 70

El famoso corredor de la Carrera 70 no se queda atrás en reconocimiento. Dijo uno de los establecimientos consultados: “No sos de verdad de medallo si no has rumbeado en La 70”.

Según Juan Pablo Valenzuela, La 70 fue concebido hace unos 20 años como un corredor turístico comercial de Medellín. “Posee la ventaja de tener una estación del metro cercana, una universidad y un complejo hotelero importante. Es un sector muy estratégico”, anotó.

Daniel Ruiz, administrador de Canalón Bar, cree que el sector es más concurrido por clientes locales, pues los turistas suelen moverse más en el día. En la noche solo un 10 % pueden ser extranjeros. Ruiz destacó que los establecimientos del sector se preocupan mucho por la seguridad para brindarles tranquilidad a los consumidores. “Tenemos buenos precios; no somos una zona que vamos a cobrar duro o más a los turistas frente al consumidor local”, dijo.

De hecho, de acuerdo con la consulta realizada, los costos son más económicos en comparación con Provenza. El promedio de una botella de tequila puede variar entre $ 250.000 y $ 600.000, según la marca. Una botella de aguardiente puede costar $ 161.000 en promedio, casi $ 24.000 menos frente a Provenza. En todos los establecimientos consultados se encontró cerveza nacional, que cuesta alrededor de $ 9.000, mientras que marcas importadas se mueven entre $ 15.000 y $ 16.000.

La 33

Esta es una de las zonas ubicadas cerca a Laureles, y es de los sitios más animados para la vida nocturna en la capital antioqueña, mucho menos turística que Provenza y La 70.

Wilson Arévalo, administrador del bar La Cantera, indicó que se trata de una zona muy crossover. “La 33 tiene un factor diferenciador y es el tema familiar; hay sectores que hoy están abrumados por los extranjeros, mientras que aquí son círculos sociales muy de la zona y entornos universitarios”.

En esa descripción coincide Sandra Liliana Monsalve, administradora de la discoteca Melodía para Dos, que cuenta con sedes en La 33 y en La 70. Sostuvo que el lugar se caracteriza por un gran flujo de personas, pero no es grande la cantidad de turistas.

Al consultar, se encontró que dicha zona de la ciudad cuenta con los valores más económicos de los tres sectores. Si una persona visita La 33, podrá tomarse una cerveza local por $ 6.200 en promedio, una diferencia considerable de $ 8.800 en comparación con Provenza y de $ 2.800 con La 70.

Una botella de tequila Jose Cuervo cuesta alrededor de $ 150.000. El guaro está un 57,4 % más barato en comparación con el promedio de Provenza y un 37 % por debajo frente al de La 70.

Si bien los precios pueden ser un argumento importante al momento de querer beberse una cerveza o rumbear entre amigos, solo se trata de un valor para tener en cuenta. Muchos turistas y ciudadanos se basan en cómo suena la rumba y las experiencias que ofrecen los locales, y si algo está claro es que Medellín cuenta con una amplia oferta de fiesta para los visitantes.

