En los últimos años, Estados Unidos ha venido flexibilizando un poco más los trámites para poder entrar al país. En agosto de este año, el Congreso presentó un proyecto de ley para reducir el tiempo de espera de los visados del los visitantes.

Además, el Gobierno Nacional ha venido trabajando para que a los colombianos no se les exija tener la visa para entrar al país y así convertirse en el segundo país latinoamericano al que no se le solicita el trámite. Sin embargo, todavía no se ha logrado levantar la medida.

Hoy en día, los colombianos que quieren viajar a los Estados Unidos necesitan visa. Una de las más solicitadas es la de turismo, pues es la más sencilla de solicitar. No obstante, hay muchas dudas sobre las posibilidades que se tiene con este permiso, como los tiempos límites que se tiene para viajar.

Veces que puede entrar a Estados Unidos en un año como turista

Las autoridades estadunidenses son muy estrictas con los tiempos de estadía de los extranjeros en el país, precisamente por eso es muy importante ser honestos con las autoridades.

La visa B2 les permite a los visitantes colombianos estar por 180 días o 6 meses máximo en el país. Sin embargo, el tiempo final de estadía lo determinará la autoridad pertinente a la hora de entrar a los Estados Unidos. Solo ellos determinan el tiempo final permitido en cada caso.

En cuanto a la cantidad de veces que puede entrar al país, no existe un límite de viajes, siempre y cuando tenga la visa de turista vigente. Ahora, no se recomienda hacer viajes muy seguidos o muy cercanos, porque hacerlo puede levantar sospechosas y dudas.

Recuerde que el personal migratorio que revisa sus papeles al ingresar, también tienen el registro de las veces que usted ha entrado al país y cuánto ha durado en cada viaje. Si el agente observa que hay visitas muy seguidas o muy largas, puede creer que usted está viajando por razones diferentes a las válidas con la visa de turista.

En este caso, las autoridades comenzarán una investigación para saber si usted está cometiendo actos ilegales. Si se enteran de que las razones de sus constantes viajes son porque está intentando vivir en el país, está estudiando/trabajando u otra acción no permitida con su visa, le pueden revocar el documento y deportarlo de inmediato.

Lo que debe evitar si viaja como turista a los Estados Unidos

Existen varios aspectos que debe tener en cuenta para no infringir la ley y cumplir con todo las actividades que legalmente puede realizar con la visa de turista. Estas son algunas recomendaciones si viaja pronto al país norteamericano con este permiso:

Esté siempre pendiente de los tiempos y cumpla con los tiempos límites que las autoridades le indican que puede estar en el país, no hacerlo puede complicar futuros viajes. Evite trabajar o hacer cualquier actividad del que pueda sacar provecho económico. Esto incluye también para los artistas, pues no pueden hacer presentaciones sin una visa de trabajo. Recuerde, igualmente, que para viajar, necesita tener cierto dinero en su cuenta de banco. No puede inscribirse en un taller, carrera, especialización o cualquier tipo de estudio que implique un título educativo. Para ello, debe sacar su visa de estudio. Evite viajar a los Estados Unidos con visa de turista si su objetivo es quedarse a vivir, evite sanaciones y problemas legales más graves que pueden causarle esta decisión.

Estas son las actividades que legalmente puede hacer con visa de turista: viajar, visitar amigos, hacerse tratamientos médicos, participar en eventos sociales (musicales, deportivos o similares) o inscribirse en un curso de estudio recreativo del que no obtenga título (curso de cocina o de pintura vacacional)

