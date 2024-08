Por: El Colombiano

Los ciudadanos tienen una relación natural con el comercio en su cotidianidad, y esta realidad es aprovechada por la delincuencia para quedarse con sus recursos y su información personal y financiera.

Las diversas modalidades de fraude ocurren cuando los delincuentes, a través de medios como mensajes de texto, redes sociales y llamadas telefónicas, se hacen pasar por fuentes legítimas para vender productos o servicios y recibir dinero de manera engañosa.

Pensando en vencer el flagelo del fraude físico y digital que amenaza a los consumidores financieros, el Grupo Bancolombia brindó información sobre las estafas comerciales más recurrentes en el país.

Del listado hace parte la compra y/o alquiler de bienes o servicios a través de redes sociales, pues en estos casos los delincuentes publican productos o servicios en venta o alquiler con ofertas y descuentos muy llamativos. Por su parte, los compradores, confiados, realizan transferencias de dinero sin recibir el producto o servicio prometido.

Otra modalidad son las ofertas laborales y de créditos, en las que los estafadores emiten opciones laborales o créditos atractivos por medio de sitios web y redes sociales, ganándose la confianza de personas que terminan pagando sumas de dinero por trámites inexistentes, como cursos de actualización, exámenes médicos, seguros o agilización de desembolsos de créditos.

También están las redes sociales hackeadas para hacerse pasar por familiares o amigos con lo que los delincuentes envían mensajes a los contactos de los usuarios, ofreciendo encomiendas desde el exterior, dólares a buen precio, e incluso solicitando dinero en situaciones de supuestos apuros o extorsión.

Con la venta de productos los estafadores contactan a personas interesadas en vender productos que han sido publicados previamente en redes sociales, internet o volantes, haciéndoles creer que realizarán una compra y que ya consignaron el dinero, pero en realidad nunca realizan el pago, envían comprobantes falsos o consignan en cheque. En cambio, el vendedor sí entrega el producto.

Bajo estos tipos de robo, algunas de las estafas que son tendencia hoy en Colombia son la venta de Soat falso, así como el ofrecimiento de créditos preaprobados de forma fácil a cambio de un pago para su supuesto análisis. Igualmente, la oferta de inversiones milagrosas promovidas engañosamente con inteligencia artificial, con la que crean videos de empresarios y figuras públicas.

Por eso es importante estar alerta y tomar precauciones para evitar caer en estas estafas.

Para esto es clave realizar las compras en sitios seguros y de buena reputación; desconfiar de comercios con comentarios negativos en redes sociales relacionados con fraude; evitar hacer transferencias a proveedores desconocidos que ofrecen grandes descuentos y no pagar comisiones o propinas para agilizar trámites.

De otro lado, es importante resaltar que Colombia está en el top 10 de países con llamadas spam y de estafas telefónicas.

Truecaller, la aplicación de identificación de llamadas telefónicas, tiene 400 millones de usuarios en el mundo, que están constantemente enriqueciendo la información que maneja el aplicativo enviando reportes acerca de determinados números telefónicos. El proceso de actualización de la base de datos se basa en la participación activa de la comunidad de usuarios, que reporta y valida constantemente la información. Esta colaboración permite una identificación más precisa de llamadas y una protección más efectiva contra fraudes y estafas.

A pesar de que la situación de llamadas no deseadas o llamadas spam ocurre en todo el mundo, datos de Truecaller ubican a Colombia en el top 10 de países que sufren esta problemática. En el contexto colombiano, la inseguridad es preocupante.

“El año pasado Truecaller identificó 100.000 millones de llamadas en todo el mundo. Estas identificaciones son gracias a la comunidad. A mayor número de reportes que hacen los usuarios, mayor certeza tenemos para saber quiénes son estafadores. Los mismos usuarios van validando la información que ponen otros usuarios y así se va actualizando nuestro algoritmo. De esta manera, vamos empoderando a la comunidad. También tenemos acceso a algunas bases de datos registradas de socios comerciales. Pero básicamente todo se radica en el poder que tiene la comunidad detrás para reportar estos números”, comentó Nicolás Vargas, gerente de Truecaller en Colombia.

Listado de países con más llamadas ‘spam‘, según datos de Truecaller:

Brasil

Perú

India

México

Indonesia

Chile

Vietnam

Sudáfrica

Colombia

España

En ese contexto, el robo de dinero a través de estafas en línea y los intentos por timar a las instituciones financieras para blanquear capitales o soportar transacciones fraudulentas, son situaciones cada vez más comunes en Latinoamérica.

Por ello, Lynx Tech, una empresa tecnológica que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para detectar y prevenir fraudes y delitos financieros, generó un glosario del fraude para definir algunos conceptos fundamentales que se deben conocer y manejar para disminuir el riesgo de caer en estas estafas.

“El avance de la bancarización ha traído buenos resultados en cuanto a inclusión financiera, pero ha despertado otro flanco a considerar, que es el aumento de la vulnerabilidad de la población a caer en situaciones de fraude”, comentó Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Lynx Tech.

Por esto es importante que las personas se mantengan educadas y actualizadas ante las modalidades más comunes de estafa financiera, para así tener las herramientas para estar preparados.

Entre los tipos de fraude más habituales y para los cuales Lynx Tech recomienda estar alerta, figura el llamado fraude guiado o de ingeniería social, que son métodos que buscan ganar la confianza de una persona con el fin de obtener dinero directamente o información confidencial para cometer un delito posterior.

Además, el fraude interno, que es un acto donde un funcionario de una organización usa de mala manera los recursos de la empresa, con el fin de lograr su enriquecimiento personal.

En este inventario aparecen las “mulas bancarias”, es decir, personas que, consciente o inconscientemente, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos para que se “legitimen”.

Igualmente, esté atento al fraude tarjeta no presente, una estafa donde se realiza un pago fraudulento con una tarjeta de la que no se es dueño o no se posee, y que no tiene consentimiento del titular de la tarjeta.

Y no olvide el crimen como servicio (Crime as a Service), un modelo de negocio donde cibercriminales ofrecen servicios y herramientas a otros criminales para ejecutar sus ciberataques.

Todas estas modalidades de fraude, según Lynx Tech, pueden ser combatidas más eficientemente con la utilización de IA y aprendizaje automático por parte de las instituciones financieras, para así poder detectar anticipadamente cualquier comportamiento inusual en un producto bancario o anomalías por parte de sus usuarios, frenando de raíz la problemática antes de que llegue más lejos, disminuyendo los costos de reembolso para el banco y todos los dolores de cabeza para las personas involucradas.

