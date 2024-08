TikTok no solo se ha vuelto una herramienta para que los usuarios se diviertan, sino que en el caso de algunos deshonestos es la oportunidad perfecta para robar a incautos ofreciéndoles altas sumas de dinero.

Esta vez, las víctimas fueron dos mujeres que, según El Tiempo, cayeron en una atractiva opción para tener buenos ingresos mensuales por medio de esa red social, y solo necesitaban cumplir con ciertos requerimientos durante menos de 24 horas para tener una jugosa retribución.

Según relatan las afectadas a ese medio de comunicación, cuando se encontraban viendo videos en esa aplicación, les apareció una publicidad en la cual prometían ganancias considerables y horarios flexibles solo usando sus celulares para cumplir con unas tareas que les irían asignando, en lo que parecía ser la plataforma de Mercado Libre (que era solo una fachada).

Ante las dificultades económicas que enfrentaban las dos personas, decidieron jugársela y dar clic en ese enlace. De inmediato, fueron contactadas por un número con un indicativo de otro país, +243, el cual, según datos de Internet, se trataría de un teléfono de la República Democrática del Congo.

Una vez iniciada la conversación, un sujeto se hizo pasar por empleado de Mercado Libre con una foto de perfil y credenciales falsas, mientras les explicaba los beneficios y el método de trabajo para empezar a facturar, que consistía en un sistema de pedidos con descuentos, en el que compartían las ganancias con los participantes.

De esta manera, entre más pedidos completaran, más comisiones serían para ellas, compartiéndoles un ‘link’ en el que debían poner sus datos personales y el número de sus cuentas de Nequi para llevar a cabo las transacciones.

Posteriormente, fueron agregadas a un chat de Telegram, en el que había varios usuarios y mencionaban cómo les estaba yendo y cuánto dinero estaban facturando para persuadir a las dos mujeres de que era un negocio rentable.

La tarea consistía en hacer 6 pedidos por la supuesta página de Mercado Libre. En el primero pagaron 20.000 pesos por un producto y les devolvieron 40.000 pesos a Nequi, que podían ser retirados en cualquier momento. Sin embargo, cuando llegaron al quinto pedido, les solicitaron la suma de 980.000 pesos, un valor que representaba 4’300.000 en la cuenta ficticia.

No obstante, cuando intentaron retirar ese dinero, no pudieron hacerlo, pues, según la persona que lideraba al equipo de trabajo, había reglas que cumplir, por lo que les sugirió que para sacar esa suma, debían consignar 1’400.000 pesos más para poder retirar todo el dinero que ya tenían, y que en caso de que no tuvieran, le pidieron prestado a sus amigos o familiares.

Una de ellas siguió esa sugerencia y le pidió prestado a un conocido, pero lamentablemente, nunca le devolvieron la plata que metió. “Juegan con la necesidad de las personas, hablan con confianza, esas otras dos personas apoyan la mentira, envían pantallazos de las transacciones, pero todo es un engaño… Ahora no me queda otra solución que pedir plata prestada por medio de un banco para cubrir esos 5’000.000 que perdí en menos de 24 horas”, le aseguró una de las víctimas a El Tiempo.

