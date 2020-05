El dirigente gremial destacó en un comunicado que ante la falta de recursos para hacerles el pago a los trabajadores el próximo mes, y la incertidumbre de cuándo se dará la reapertura total del comercio por la pandemia del coronavirus, es necesario que se busque una solución desde ya para aliviarles las cargas a los empresarios.

“Los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender este pago. No hay recursos, no hay liquidez, no hay caja y el acceso al crédito es muy precario”, manifestó Cabal.