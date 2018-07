El sindicato había interpuesto un recurso rechazando esta decisión con el argumento de que se les estaban violando los derechos a los trabajadores. Sin embargo, la Corte consideró que no se vulneraba ningún derecho.

Además, el ente judicial señaló que tanto el servicio aéreo como el terrestre son públicos, por lo que un paro no puede afectarlos.

Esta ratificación de la Sala Civil se da luego de que otras dos salas de la Corte también hayan declarado ilegal esta huelga, según lo recordó El Tiempo.

La primera vino de parte del Tribunal Superior de Bogotá y en diciembre del año anterior, la Sala Laboral también determinó la ilegalidad de esta manifestación por no contar con la mayoría de los empleados.

El artículo continúa abajo

Germán Efromovich, accionista mayoritario de Avianca, había dicho que si el paro era declarado ilegal despediría a sus participantes.

“Declarada ilegal la huelga, Avianca va a despedir a quien no venga a trabajar. Quien no trabajó (…) no va a recibir un centavo. En Avianca solo recibe (sueldo) quien trabaja”, dijo el ejecutivo, según Portafolio.

La protesta de los pilotos tuvo una duración de 52 días y generó la cancelación de vuelos que afectó a miles de viajeros.