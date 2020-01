Todo esto quedó en evidencia gracias a una auditoría de cumplimiento que hizo la entidad a los recursos del Sistema General de Participaciones que fueron entregados por el Estado al municipio de Toluviejo, para comprar dotación para los comedores escolares de sus instituciones educativas oficiales.

Pero no fueron solo los tanques de agua; la Contraloría realizó un análisis de precios de los demás elementos comprados por el municipio cotizándolos en el mercado local, y encontró que existen elevados sobrecostos comparados con el contrato, que además se suscribió con una papelería de Sincelejo.

También se encontró un elevado sobreprecio en 16 neveras de 430 litros marca Haceb. De acuerdo con las cotizaciones que realizó el equipo auditor, en un almacén este mismo elemento por unidad vale normalmente 1.417.059 pesos y en la compra que se hizo costó 2.435.000 pesos, lo que evidenció un gasto superior total de 16.287.056 pesos.

Además, la entidad encontró que había pinzas de 3.500 pesos que se compraron a 28.000 pesos, tasas medidoras de 3.000 pesos que se compraron en 28.000 pesos, cucharas de 5.000 pesos a 21.000 pesos, cucharones de 2.000 pesos a 13.900 pesos, y canecas de basura que valen normalmente 5.000 pesos las compraron en 47.000 pesos.

Este es el listado de estos y otros elementos comprados de manera irregular por el municipio:

De otro lado, la Contraloría evidenció que se compraron elementos que aún no han sido utilizados, dejando claro que los estudios previos y análisis de necesidades de los colegios no fueron serios y no corresponden a las necesidades puntuales de los comedores.