Ethan Nguonly es el joven de 22 años que a su corta edad ya tiene dos casas y planea que su retiro será cuando cumpla 35. Hace parte de un movimiento enfocado en el retiro pronto y dice que su clave del éxito radica en su familia.

Fire, son las siglas en inglés del movimiento al que pertenece Nguonly. Financial Independence, Retire Early o Independencia Financiera, Jubilarse Temprano en español, es un grupo de jóvenes en Estados Unidos que se enfocan que lograr la estabilidad pronto y disfrutar su vida desde jóvenes.

Desde antes de que fuera un adolescente, a sus escasos 11 años, su familia le enseñó a apreciar el hábito de la inversión. Los ahorros son una buena enseñanza, pero sus papás fueron más allá.

Además de invertir en acciones a nombre de su mamá desde que era muy pequeño, cuando salió del colegio pensó inmediatamente en terminar lo más pronto sus estudios para evitar deudas. Con eso fue que estudio ingeniería de ‘software’ y luego de tener un trabajo en una empresa en el área mientras seguía viviendo con su familia, soñó con trabajar en Google y lo logró.

Hizo su maestría mientras trabajaba a tiempo completo y durante eso fue que aplicó a un puesto en la gran compañía a la que hoy pertenece. Actualmente gana 194.000 dólares al año, lo que se traduce en 769’272.080 pesos colombianos al año, lo que equivale a más de 60 millones al mes.

Sobre vivir con su familia, el joven señala que si bien no es del todo cómodo porque a veces se quiere la independencia, no cree que lo hubiese logrado si sus padres y su bisabuela no hubiesen prestado sus hogares para que él acumulara el capital necesario para comprar sus casas actuales, en Florida y California.

“No es necesariamente para todos, pero en mi caso, pude hacerlo funcionar y me alegro de haberlo hecho. […] Creo que no hubiese podido comprar mis dos propiedades si no lo hubiera hecho”, dijo.

El joven de 22 años gasta su dinero de forma muy metódica, puesto que ya posee unas buenas cuentas por pagar. Cuando tenga 35 años, dice que tendrá acumulados 5 millones de dólares, un total de 19.826’600.000 pesos colombianos, para poder retirarse cómodamente.

Nguonly gasta su dinero organizadamente, pues ahora posee varias obligaciones y sigue dedicando una buena parte a sus ahorros e inversiones. Así fue como gastó en junio de 2023:

