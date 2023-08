Pulzo conoció la historia de una persona que compró un apartamento de 36 metros cuadrado en el sector de Colina, al noroccidente de Bogotá, quien ha visto como el precio de su vivienda aumentó en 44’900.000 pesos en menos de un año. Y eso que aún no vive allí.

Camilo empezó a pagar la cuota inicial de su vivienda en enero de 2021. En ese momento compró su apartamento pensando que este le iba a costar 150’000.000 de pesos y que se lo entregarían en 2023. Sin embargo, en agosto de 2022, la constructora, como pasó con muchas en el país, lo llamó para decirle que ya no le podían entregar su vivienda en la fecha pactada, sino que lo harían en el último trimestre del 2024, es decir, un año y medio después. Eso sí, esta variación haría que el apartamento ya no costaba 150’00.000 de pesos, sino que le subían a 175’000.000 pesos. La razón para justificar este cobro es que el valor del apartamento estaba pactado no en 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para poder pagar este aumento de 25 millones de pesos, el pago mensual que hacía Camilo para cumplir con la cuota inicial del apartamento subió.

Sin embargo, en las últimas horas, este futuro propietario de vivienda volvió a recibir una llamada que no esperaba y que lo dejó frío. La constructora, una de las más populares del país, lo llamó para decirle que, una vez más, su apartamento iba a subir de precio. ¿La razón? La misma: como el precio está pactado en 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la constructora hizo una proyección de lo que subirá esta base en 2023 y ahora la vivienda cuesta 194’400.000 pesos. La inesperada llamada dejó frío a Camilo, que debe rebuscarse casi 20 millones de pesos para poder recibir su vivienda.

La historia de Camilo es solo una muestra de la situación que están viviendo miles de propietarios en Colombia. Muchas constructoras ahora están vendiendo con un precio basado en salarios mínimos para cumplir con la norma y ofrecer viviendas de interés social, pero los compradores no entienden muy bien cómo es este proceso y quedan sorprendidos con estos cobros que van a cambiar el valor cada año.

En el caso de Camilo, la firma de escrituras está para septiembre de 2023, pero debe avisarle a la constructora cómo va a solucionar los 20 millones que vale de más su apartamento. Las tres opciones que le ofrecen son:

