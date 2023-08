En los últimos meses se ha vuelto más común escuchar que los apartamentos los entregan en obra gris y muchas personas creen que esto es que no tiene puertas ni ventanas y está, prácticamente, sin finalizar.

No obstante, en la práctica no es tan así, ya que si bien no tiene todos los acabados de un apartamento terminado, sí es habitable si se quiere, ya que cuenta con los servicios instalados, baños terminados y la cocina con los elementos básicos.

Según informó la página Superpropietarios, un apartamento en obra gris lo tienen que entregar sí o sí con:

La estructura totalmente terminada.

Con la puerta exterior para la seguridad y privacidad y con todas las ventanas puestas.

y con todas las ventanas puestas. Las redes de servicios públicos se entregan completas , tanto agua como luz y gas.

, tanto agua como luz y gas. Los pisos se entregan con un afinado de piso nivelado sin enchape.

Algunos constructores entregan el apartamento con la primera mano de pintura , pero no es obligatorio, por lo que muchos los entregan en ladrillo.

, pero no es obligatorio, por lo que muchos los entregan en ladrillo. El baño principal, en la mayoría de los casos, se entrega con la puerta de entrada, grifería, sanitario, lavamanos y la ducha enchapada , mientras que el resto de baños no.

, mientras que el resto de baños no. En la cocina, explicó la página, habrá un mesón de 1.50m en acero inoxidable con estufa de 4 puestos y lavaplatos .

De esta manera, se puede decir que lo entregan de forma incompleta, pero habitable, ya que no se va a encontrar ni armarios, muebles de cocina, piso o los demás detalles que se necesitan en cualquier apartamento.

Beneficios de comprar apartamento en obra gris

Ahora, hay que destacar que aunque a muchos no les parezca una buena idea, ya que consideran que al comprar un inmueble la idea es comenzar a disfrutarlo de una vez, las constructoras lo ven como una gran oportunidad de negocio y de crecimiento para los compradores.

Por ejemplo, la página web de Constructora Meléndez aseguró que los beneficios son: