La incertidumbre sobre la existencia de una demanda por alimentos puede causar preocupación. Afortunadamente, existen mecanismos para despejar estas dudas, ya sea el padre e, incluso, la madre, ya que ellas también pueden ser objeto de este encargo.

La forma más precisa de saber si tiene alguna demanda, según indica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es solicitando una certificación al juzgado correspondiente. Este documento proporcionará información detallada sobre el estado del proceso.

Si no conoce el tribunal donde podría estar radicada la demanda, puede hacer una declaración juramentada ante un notario, en la que aclare que no se encuentra con ningún proceso en contra por alimentos o por pruebas de maternidad o paternidad. Aunque no sustituye la certificación judicial, sirve como prueba de su desconocimiento sobre el proceso.

¿Cuál es la cuota alimentaria por hijo en Colombia en 2024?

En caso de ganar un salario mínimo, que es el escenario más común, el valor de la cuota alimentaria para 2024 no está formulada por ley. La recomendación es que esta sea acordada entre los padres a la hora de la separación.

Igualmente, el ICBF aclara que el límite máximo de la cuota de alimentos es del 50 % del salario del obligado.

¿Cuántos días se puede retrasar con la cuota alimentaria?

Como en el caso de estipular cuánto será el valor alimentario de los hijos, tampoco existe un periodo de tiempo en el cual esté establecido un número mínimo o máximo de cuotas de alimentos atrasadas para iniciar el proceso ejecutivo de alimentos y/o la denuncia por inasistencia alimentaria.

Igualmente, el ICBF aclara que los padres fijan el día del mes en el que se hará el pago, con el fin de mantener una regularidad en la cancelación de esa obligación.

