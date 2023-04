Los trabajadores independientes de Colombia deben estar afiliados al sistema general de seguridad social y realizar el correspondiente pago de aportes.

Sin embargo, muchos desconocen cuál es el proceso que deben tener en cuenta desde que empiezan a percibir ingresos bajo esta modalidad de trabajo, hasta que terminan de hacerlo, generando moras, intereses y sanciones.

Por un lado, están los trabajadores por cuenta propia, que realizan su actividad económica por su cuenta y riesgo, bien sea porque tienen, por ejemplo, un emprendimiento, proyecto o unidad productiva.

Puede ser parte de los independientes con contratos por prestación de servicios personales que, en virtud de lo acordado con la entidad contratante, hacen sus aportes de forma obligatoria a los Sistemas Generales de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

El tercer tipo es el de personas que tienen otro tipo de contratos por obras civiles, suministros, arrendamientos, transporte, entre otros conceptos distintos a los de ejercer funciones con alguna vinculación formal de por medio.

En este punto hay que considerar los ingresos netos percibidos por el trabajador, luego de haber deducido los gastos, retenciones por IVA u otros impuestos.

El Ingreso Base de Cotización (IBC) es el valor mínimo sobre el cual se deben calcular los aportes al Sistema General de Seguridad Social.

No hacerlo por medio de ninguna otra entidad que direccione los aportes de forma incorrecta. Plataformas como Mi planilla son autónomas, es decir, cualquier persona puede generar la PILA, sin necesidad de tener comunicación con líneas de atención o hacer fila en alguna sede. Todo se puede hacer a través de un dispositivo con acceso a internet”.

En ese sentido, al generarse la última planilla, el trabajador debe tener presente informar sobre la finalización como independiente, un paso que puede realizar de manera automática por medio de las plataformas dispuestas por operadores.

“Si no hizo dicha novedad de forma oportuna, hay que comunicarse con las administradoras de seguridad social, informando que no se ha hecho este proceso para que se cierre la vinculación que está abierta y evitar, de esa manera, moras por no pago”.