Trabajar en el extranjero es una decisión que puede abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también implica desafíos significativos. Antes de que se embarque en ese tipo de aventuras laborales, es crucial entender los aspectos claves que definirán su experiencia.

Una de las principales ventajas de trabajar fuera de Colombia es la posibilidad de enriquecer su currículum con experiencias internacionales, lo que puede aumentar su empleabilidad y ofrecerle una perspectiva global. Además, vivir en otro país le brinda la oportunidad de sumergirse en una nueva cultura, mejorar sus habilidades lingüísticas y ampliar su red profesional a nivel internacional.

(Vea también: Los 5 consejos que le podrían ayudar a conseguir un buen trabajo remoto en el exterior)

Sin embargo, este camino también presenta desafíos, como la adaptación a un entorno laboral diferente, enfrentar posibles barreras culturales y superar la nostalgia por su hogar. Por ello, es esencial investigar a fondo sobre el mercado laboral en el país de destino, comprender los requisitos legales y estar preparado para enfrentar situaciones inesperadas.

Por ejemplo, una de las primeras barreras que encuentran los colombianos a la hora de emigrar a buscar nuevas oportunidades es el inglés. El nivel de los connacionales con otros idiomas no es el mejor, sin embargo, esto no es impedimento para ir al exterior a trabajar.

¿Cómo trabajar en el extranjero sin saber inglés?

Pueden aplicar a empleos no calificados, en los que no les exijan tener un nivel elevado de inglés. Por ejemplo, trabajar en el campo, en construcción, cocina o en la limpieza de hoteles. Este tipo de trabajos donde no va a necesitar comunicarse con los clientes es ideal para los colombianos que no tienen conocimiento de ese idioma.

¿Necesito visa para trabajar en el extranjero?

La respuesta es sí, muchos acceden a las visas estudiantiles para poder trabajar en el exterior. La ventaja de este documento es que, claramente, podrá estudiar y trabajar. Esto le permitirá mejorar el idioma y prepararse para un mejor futuro.

Otra alternativa que tienen los colombianos es la visa ‘Working Holiday’. Este le permitirá trabajar durante un año en países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Alemania sin saber el idioma. En ese tiempo puede aprenderlo y aplicar para otro tipo de visa o ahorrar y devolverse al país.

Antes de dar el paso, evalúe sus metas profesionales y personales, así como su disposición para enfrentar lo desconocido. Considere factores como el costo de vida, la estabilidad política y económica del país de destino, y busque asesoramiento de personas que hayan tenido experiencias similares.

En resumen, trabajar en el extranjero puede ser una experiencia enriquecedora, pero requiere una cuidadosa planificación y preparación. Explore todas las facetas de esta decisión para aprovechar al máximo las oportunidades y superar los desafíos que puedan surgir en el camino en este nuevo año.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.