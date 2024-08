Así como D1 anunció una sorpresa para el ahorro de muchos, salió a flote una estrategia que aplicó un empleado de Google para no gastarse el 90 por ciento de su salario mensual.

El ‘Googler’, identificado como Brandon, salvó una gran parte de su sueldo gracias a que compró un camión y lo adaptó como su casa para vivir en el parqueadero de la empresa en una de las sedes en Estados Unidos.

A pesar de que el caso fue divulgado en 2015 por Business Insider, ahora ha vuelto a ser viral por la particular manera en la que el entonces joven de 23 años se ahorró lo que eran unos 2.000 dólares por mes que valía el alojamiento corporativo más barato en sus prácticas con la organización.

“Me di cuenta de que estaba pagando una cantidad exorbitante de dinero por el apartamento en el que me alojaba y casi nunca estaba. Es realmente difícil justificar el despilfarro de esa cantidad de dinero. Básicamente lo estás quemando, no estás invirtiendo capital en nada y no lo estás acumulando para el futuro, y eso fue muy difícil de reconciliar para mí”, contó sobre su experiencia en las instalaciones de San Francisco.