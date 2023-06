Juan David Echeverri alterna su vida entre su familia, un gimnasio y una pequeña bodega, ubicada en Envigado, al norte de Medellín. Su estilo de vida lo ha llevado a tener el trabajo de sus sueños. De esta manera, desde hace poco menos de 10 años, pasa gran parte de sus días liderando la estrategia de un emprendimiento colombiano que ha logrado democratizar el acceso a los alimentos saludables en el país.

Bajo su idea de un “despertar de la consciencia a través de la alimentación”, Echeverri es el cofundador de WakeUp, una marca que ya está en más de 1.500 puntos a nivel nacional, con exportaciones a República Dominicana y con un claro plan para entrar a Amazon, desde donde prevén vender a todo el mundo.

Se trata de una empresa familiar, como dice, que avanza en un ambicioso plan de expansión y la cual nació fruto de un regalo de cupcakes saludables que le hizo una amiga en 2013. “Un día me los envió para que los probara. Yo postee los productos y al otro día me llama y me dice: ¿qué hiciste? Le dije que tenía lo que necesitaba y le planteó que nos asociemos”.

Junto a su amiga, Echeverri consiguió un apartamento, un par de hornos e incluyó a la receta de cupcakes proteína. Cambió el nombre y se le ocurrió llamarlo Wakeup, que en español significa despertar. “Medellín siempre ha sido considerada como la capital fitness de Colombia y donde es todo el epicentro de esta revolución de los alimentos de los gimnasios y la alimentación saludable”.

Aunque a los dos años su socia y amiga se retiró al no ver resultados en ventas, Echeverri apostó por continuar e incluso meses más tarde invitó a Víctor Hugo Uribe y Gabriel Jaime Uribe, dos hermanos que se unieron al proyecto cuando apenas registraban 20 millones en ventas al mes.

“Después de eso, a los cuatro o cinco meses recibimos nuestro primer sueldo como socios empleados. Nunca habíamos tenido un sueldo y nos metimos de lleno. Veníamos de facturar $20 millones al mes y cuando empezamos con Víctor ya estábamos en $70 u $80 millones”, recuerda Echeverri.

Desde entonces, WakeUp ha crecido 50 % año tras año gracias a las alianzas comerciales que han logrado concretar y a la consolidación del portafolio. Hoy tienen cinco categorías de productos y 48 referencias, las cuales cuentan con aprobación de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos) e Invima.

De hecho, distribuyen a Carulla, Éxito, Dollarcity, así como a Farmatodo, Farmacias Pasteur, Drogas la Rebaja, Cruz Verde y centenares de mercados saludables, tiendas naturistas y tiendas de gimnasio. Su producto estrella es la mantequilla de maní, pero también tienen aguas con vitaminas, proteínas y frutos secos, entre otros.

“Hace cuatro o cinco meses nos llegó la notificación que somos una marca registrada en Estado Unidos. Estamos a días de estrenar nuestra primera tienda en Amazon en Estados Unidos, nuestra tienda propia”, destaca el fundador. “Ya estamos a punto de despachar el primer pedido para que la gente pueda entrar a Amazon y desde cualquier parte del mundo puedan pedir nuestros productos vía Amazon”.

Por ahora Echeverri destaca que todo está listo para empezar a vender al mundo a través del gigante de comercio electrónico e incluso detalla que, en medio de un año de desaceleración económica, esperan cerrar con 1.6 millones de dólares en ventas. Todo de la mano de productos que buscan generar consciencia a través de la alimentación.