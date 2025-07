El paro nacional arrocero, que cumple más de una semana, representa una de las crisis más profundas que ha vivido el agro colombiano en sus últimos años. Pese a los diálogos el Gobierno no ha logrado ningún acuerdo.

A lo largo y ancho de nueve departamentos del país, los productores se han unido para reclamar un precio justo por el arroz paddy verde, grano recién cosechado, que según indicaron, no cubre los costos de producción.

Estos bloqueos causan grandes trastornos en el transporte y distribución del arroz, sobre todo en el centro y norte de Colombia. Según reportó la prensa local, una de las rutas más afectadas ha sido la Villavicencio-Bogotá, una de las más importantes del país, en un claro indicio de la amplia dimensión del problema.

Precio del arroz para el consumidor podría subir en ciudades como Manizales

Además, según informó Caracol Radio, en ciudades como Manizales ya se habla de un alza en le precio del arroz para el consumidor final por el desabastecimiento de ese alimento.

Hasta ahora no se ha logrado alcanzar ningún acuerdo significativo entre el Comité Nacional de Paro Arrocero y representantes de los ministerios de Agricultura, Hacienda y Comercio.

Tal situación ha llevado a los productores arroceros a ampliar los horarios de bloqueo, comprometiendo seriamente el flujo de mercancías a ciudades colombianas de gran importancia como Madrid, Uribía, Guamal y Carepa.

Según informó Blu Radio, un agricultor del Cesar, uno de los departamentos más afectados, alegó que “no hay voluntad política de resolver el conflicto. La ministra de Agricultura y Comercio no ha asistido a varios encuentros de diálogo, lo que nos lleva a pensar que no hay ningún interés en encarar la crisis”.

El Gobierno y los arroceros avanzaron en una ruta para regular el precio del arroz verde y blanco, y analizan la imposición de salvaguardias para proteger la producción nacional, confirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Según Cefelino Garzón, representante de los… pic.twitter.com/laCef9iOy7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 22, 2025

Paralelamente, y como señaló El Tiempo, los líderes del paro no descartan radicalizar las protestas de no vislumbrarse ningún avance en las negociaciones. Este panorama siembra aún más incertidumbre en el ámbito político y económico, pues, además del paro arrocero, se prevén posibles manifestaciones de los productores de papa y otros sectores del agro, que podrían desembocar en un paro total de la agricultura a nivel nacional.

Para intentar frenar esta posibilidad, el Gobierno nacional ha instalado una mesa de negociación, permitiendo aperturas parciales del bloqueo por dos horas diarias, mientras se intenta resolver de forma dialogada y pacífica este conflicto.

Según informó Infobae, un representante del Comité precisó que “no levantarán el paro hasta ver resultados concretos. No nos contentamos con promesas vacías, queremos acuerdos firmes y que nos garanticen el futuro económico de nuestras familias y la supervivencia de nuestro sector.“

Productores de papa bloquearon vía Bogotá-Tunja

A este panorama se unen agricultores que bloquearon, en la tarde del lunes 21 de julio, por cerca de una hora la vía nacional que conecta Tunja con Bogotá, a la altura del municipio de Villapinzón.

La protesta se originó por los altos costos de producción y los bajos precios de venta, una problemática que también ha sido denunciada por cultivadores en otras regiones del país, como Nariño. Durante la manifestación, los paperos boyacenses entregaron gratuitamente parte de sus cosechas a los conductores que se encontraban en la vía, como una forma simbólica de exigir atención del Gobierno nacional ante su difícil situación. Algunos voceros del sector incluso advirtieron sobre la posibilidad de convocar un paro nacional si no se abre un espacio real de diálogo.

¿Por qué el sector arrocero está protestando en Colombia?

El caso de los arroceros colombianos se suma a las crecientes dificultades que están viviendo los productores latinoamericanos en los últimos años. Además de la caída de los precios en los mercados internacionales, se suma la falta de políticas públicas que protejan a los pequeños y medianos agricultores del país.