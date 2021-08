En una circular interna, enviada por correo electrónico al personal el jueves y obtenida por varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente de CNN, Jeff Zucker, dijo que la semana pasada la compañía supo de tres empelados que llegaron a trabajar sin haber sido vacunados contra la COVID-19. Los tres fueron despedidos.

“Permítanme ser claro: tenemos una política de tolerancia cero en esto”, dijo Oliver Darcy, reportero de CNN, en su cuenta de Twitter citando fragmentos de la circular, como se aprecia a continuación:

Jeff Zucker adds in his memo to CNN staff: “In the past week, we have been made aware of three employees who were coming to the office unvaccinated. All three have been terminated. Let me be clear — we have a zero-tolerance policy on this.”

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 5, 2021