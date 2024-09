En la Corte Constitucional reposan múltiples demandas presentadas por distintos colectivos, que alegan presuntas inconsistencias legales en la reforma pensional que aprobó el Congreso de la República.

Esta semana, la Corte tomó una decisión sobre una de las demandas, específicamente, la presentada por ‘No con mi ahorro’. Resulta que la inadmitió, según la vocera Jerome Sanabria, bajo el argumento de que “el Estado debe ser quien controle las pensiones”.

“Eso me causa mucha extrañeza. Cuando vamos a revisar la sentencia que no está citando, vemos que es de 2023 y proferida por el mismo magistrado”, afirmó Sanabria.

Inadmiten nuestra demanda a la pensional diciéndonos que el Estado debe ser quien controle las pensiones (😱) La corregiremos y si la rechazan, impulsaremos una reforma que SÍ proteja el ahorro pensional ¿La Corte Constitucional protege la propiedad privada? 🤔 #NoConMiAhorro pic.twitter.com/PoQF60TUja — Jerome (@SoyJerome__) September 10, 2024

Para la vocera no tiene sentido que la demanda sea inadmitida bajo ese argumento, cuando la realidad es que actualmente existen fondos privados de pensiones, lo cual riñe con la idea presentada por el magistrado de entregar el control del sistema solo al Estado.

El colectivo tiene tres días para corregir y volver a presentar la demanda, con el objetivo que la Corte revise y pueda admitirla. “Vamos a corregir lo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, argumentos como estos nos dejan ver qué va a suceder”, concluyó Sanabria.

Reforma pensional: ¿por qué la demandaron?

El colectivo atacaba el artículo que impacta a mujeres con más de 60 años y hombres con más de 65 años, que tengan entre 300 y 999 semanas, y que no alcanzan a cumplir con las semanas requeridas para tener una pensión, quienes estarán en el pilar semicontributivo.

Resulta que la reforma eliminó la opción de devolución de saldos y ahora se obligará a los trabajadores a que su ahorro se convierta en pagos mensuales, las denominadas rentas vitalicias.

Ese artículo no gustó porque, alegaban los voceros de ‘No con mi ahorro’, los saldos de muchos colombianos que no alcanzan a cumplir los requisitos para jubilarse no serán devueltos, lo que confirma las advertencias hechas sobre una afectación a la propiedad de los empleados.

Hace unos días, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que la reforma está a punto de caerse “por vicios de trámites en el Congreso y por las múltiples demandas por inconstitucionalidad que esto ha generado”.

Sobre los presuntos vicios de trámite hay que recordar que el proyecto fue pupitreado en la Cámara. El texto no se discutió, sino que fue aprobado tal como llegó del Senado, sin que los representantes discutieran cada uno de los artículos.

En ese sentido, una de las demandas cuestiona la manera en la que el Congreso decidió aprobar la reforma al sistema pensional colombiano, que se regirá con los lineamientos de esta ley a partir de julio de 2025.

