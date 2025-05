Esta nueva medida busca reducir la brecha de género en el acceso a pensiones, la cual es considerable: solo el 47 % de las mujeres en edad de trabajar tienen empleo, frente al 71 % de los hombres.

Además, las mujeres suelen recibir pensiones mucho menores que los hombres, incluso con las mismas ocupaciones.

La reforma plantea que terceros como familiares o amigos puedan cotizar únicamente a pensión por una mujer, sin necesidad de aportar también a salud, lo que disminuye el costo mensual de 430.000 a 227.610 pesos.

Para acceder al beneficio, la mujer debe estar afiliada al régimen subsidiado o ser beneficiaria de salud de su cónyuge o hijos, no tener vínculo laboral actual y ganar menos de un salario mínimo.

Este avance, contenido en el artículo 21, aún requiere reglamentación, pero no establece límite de edad.

Se espera que esta iniciativa beneficie especialmente a mujeres dedicadas al hogar, tradicionalmente excluidas del sistema pensional, permitiéndoles acceder a una mesada de hasta un salario mínimo mediante un pilar semicontributivo.

Cómo funciona Colpensiones en Colombia

Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) en Colombia, un sistema de pensiones solidario y público que funciona bajo el principio de reparto. En este régimen, las cotizaciones de los trabajadores activos no se acumulan en cuentas individuales, sino que se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Esto significa que no se ahorra para la pensión propia, sino que se contribuye a un fondo común del cual se cubren las prestaciones de quienes ya están pensionados. El Estado actúa como garante del sistema, asumiendo la responsabilidad de cubrir el faltante en caso de que las cotizaciones no sean suficientes para cubrir las obligaciones pensionales.

Para acceder a una pensión en Colpensiones, los afiliados deben cumplir con dos requisitos principales: haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas (aproximadamente 25 años) y haber alcanzado la edad de pensión, que es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. La mesada pensional que se recibe no depende únicamente del monto cotizado, sino que se calcula con base en el promedio salarial de los últimos 10 años laborados, conocido como ingreso base de liquidación, y un porcentaje de reemplazo que varía según las semanas cotizadas y el salario promedio. Este modelo busca premiar la permanencia en el sistema y proteger a los trabajadores de bajos ingresos, otorgándoles una pensión proporcional a sus aportes, aunque sin relación directa con el valor acumulado.

Colpensiones también ofrece otros beneficios, como la pensión por invalidez y la pensión de sobrevivientes. La primera se concede a quienes, por enfermedad o accidente, pierden al menos el 50 % de su capacidad laboral, siempre que hayan cotizado el número de semanas exigido antes del suceso. La segunda protege a los familiares del afiliado fallecido, quienes pueden recibir una pensión si cumplen con ciertos requisitos. Cuando una persona no logra reunir las semanas mínimas para pensionarse, tiene derecho a la devolución de saldos, un pago único que corresponde a lo cotizado más los rendimientos, aunque esta opción no garantiza una pensión mensual.

En resumen, Colpensiones es el sistema pensional estatal de Colombia que funciona de manera solidaria, donde los recursos de todos los trabajadores se usan para garantizar la jubilación de quienes cumplen con los requisitos. A pesar de las limitaciones en cobertura y sostenibilidad, representa una alternativa para quienes no se adaptan al régimen privado, y es clave en la protección social del país.

